シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
727
利益トレード:
547 (75.24%)
損失トレード:
180 (24.76%)
ベストトレード:
195.32 USD
最悪のトレード:
-62.93 USD
総利益:
5 173.80 USD (91 668 pips)
総損失:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
最大連続の勝ち:
17 (109.44 USD)
最大連続利益:
234.23 USD (3)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
91.50%
最大入金額:
170.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.18
長いトレード:
369 (50.76%)
短いトレード:
358 (49.24%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
4.06 USD
平均利益:
9.46 USD
平均損失:
-12.36 USD
最大連続の負け:
6 (-154.65 USD)
最大連続損失:
-154.65 USD (6)
月間成長:
9.00%
年間予想:
109.24%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
162.22 USD (4.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.34% (162.22 USD)
エクイティによる:
65.67% (2 278.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 69
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 354
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.1K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +195.32 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +109.44 USD
最大連続損失: -154.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
