- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
727
利益トレード:
547 (75.24%)
損失トレード:
180 (24.76%)
ベストトレード:
195.32 USD
最悪のトレード:
-62.93 USD
総利益:
5 173.80 USD (91 668 pips)
総損失:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
最大連続の勝ち:
17 (109.44 USD)
最大連続利益:
234.23 USD (3)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
91.50%
最大入金額:
170.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.18
長いトレード:
369 (50.76%)
短いトレード:
358 (49.24%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
4.06 USD
平均利益:
9.46 USD
平均損失:
-12.36 USD
最大連続の負け:
6 (-154.65 USD)
最大連続損失:
-154.65 USD (6)
月間成長:
9.00%
年間予想:
109.24%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
162.22 USD (4.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.34% (162.22 USD)
エクイティによる:
65.67% (2 278.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|120
|EURCAD
|95
|EURUSD
|82
|SGDJPY
|79
|AUDJPY
|77
|NZDJPY
|69
|USDCAD
|51
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|393
|EURCAD
|513
|EURUSD
|185
|SGDJPY
|207
|AUDJPY
|398
|NZDJPY
|354
|USDCAD
|231
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|167
|NZDCAD
|131
|NZDUSD
|95
|AUDUSD
|58
|CADCHF
|34
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|3.4K
|EURCAD
|5.9K
|EURUSD
|3.5K
|SGDJPY
|4.4K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|4.1K
|USDCAD
|3.9K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|-122
|AUDUSD
|1.2K
|CADCHF
|500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +195.32 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +109.44 USD
最大連続損失: -154.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
118%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
22
95%
727
75%
92%
2.32
4.06
USD
USD
66%
1:100