트레이드:
748
이익 거래:
562 (75.13%)
손실 거래:
186 (24.87%)
최고의 거래:
195.32 USD
최악의 거래:
-62.93 USD
총 수익:
5 367.68 USD (94 657 pips)
총 손실:
-2 297.93 USD (55 130 pips)
연속 최대 이익:
17 (109.44 USD)
연속 최대 이익:
234.23 USD (3)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
91.50%
최대 입금량:
170.76%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.92
롱(주식매수):
377 (50.40%)
숏(주식차입매도):
371 (49.60%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
9.55 USD
평균 손실:
-12.35 USD
연속 최대 손실:
6 (-154.65 USD)
연속 최대 손실:
-154.65 USD (6)
월별 성장률:
12.30%
연간 예측:
149.23%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
162.22 USD (4.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.34% (162.22 USD)
자본금별:
65.67% (2 278.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY
|125
|EURCAD
|96
|EURUSD
|84
|SGDJPY
|82
|AUDJPY
|77
|NZDJPY
|70
|USDCAD
|53
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|44
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|5
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY
|418
|EURCAD
|520
|EURUSD
|192
|SGDJPY
|226
|AUDJPY
|398
|NZDJPY
|364
|USDCAD
|243
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|172
|NZDCAD
|131
|NZDUSD
|95
|AUDUSD
|58
|CADCHF
|34
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|19
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY
|3.2K
|EURCAD
|6K
|EURUSD
|3.6K
|SGDJPY
|4.7K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|4.2K
|USDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|1.6K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|-122
|AUDUSD
|1.2K
|CADCHF
|500
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|300
최고의 거래: +195.32 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +109.44 USD
연속 최대 손실: -154.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
