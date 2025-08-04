시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 124%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
748
이익 거래:
562 (75.13%)
손실 거래:
186 (24.87%)
최고의 거래:
195.32 USD
최악의 거래:
-62.93 USD
총 수익:
5 367.68 USD (94 657 pips)
총 손실:
-2 297.93 USD (55 130 pips)
연속 최대 이익:
17 (109.44 USD)
연속 최대 이익:
234.23 USD (3)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
91.50%
최대 입금량:
170.76%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.92
롱(주식매수):
377 (50.40%)
숏(주식차입매도):
371 (49.60%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
9.55 USD
평균 손실:
-12.35 USD
연속 최대 손실:
6 (-154.65 USD)
연속 최대 손실:
-154.65 USD (6)
월별 성장률:
12.30%
연간 예측:
149.23%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
162.22 USD (4.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.34% (162.22 USD)
자본금별:
65.67% (2 278.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CADJPY 125
EURCAD 96
EURUSD 84
SGDJPY 82
AUDJPY 77
NZDJPY 70
USDCAD 53
AUDCAD 45
USDCHF 44
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
EURJPY 3
GBPJPY 3
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CADJPY 418
EURCAD 520
EURUSD 192
SGDJPY 226
AUDJPY 398
NZDJPY 364
USDCAD 243
AUDCAD 182
USDCHF 172
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
EURJPY 19
GBPJPY 19
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CADJPY 3.2K
EURCAD 6K
EURUSD 3.6K
SGDJPY 4.7K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.2K
USDCAD 4.1K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.6K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
EURJPY 302
GBPJPY 300
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +195.32 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +109.44 USD
연속 최대 손실: -154.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
리뷰 없음
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
