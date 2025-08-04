SeñalesSecciones
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
728
Transacciones Rentables:
548 (75.27%)
Transacciones Irrentables:
180 (24.73%)
Mejor transacción:
195.32 USD
Peor transacción:
-62.93 USD
Beneficio Bruto:
5 183.35 USD (91 818 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (109.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
234.23 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
91.50%
Carga máxima del depósito:
170.76%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.24
Transacciones Largas:
370 (50.82%)
Transacciones Cortas:
358 (49.18%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
4.06 USD
Beneficio medio:
9.46 USD
Pérdidas medias:
-12.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-154.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-154.65 USD (6)
Crecimiento al mes:
9.26%
Pronóstico anual:
112.39%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
162.22 USD (4.16%)
Reducción relativa:
De balance:
4.34% (162.22 USD)
De fondos:
65.67% (2 278.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 70
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 364
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.2K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +195.32 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +109.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -154.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
