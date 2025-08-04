SignauxSections
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
265
Bénéfice trades:
208 (78.49%)
Perte trades:
57 (21.51%)
Meilleure transaction:
67.78 USD
Pire transaction:
-25.38 USD
Bénéfice brut:
1 055.78 USD (27 248 pips)
Perte brute:
-316.28 USD (9 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (61.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.37 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
85.75%
Charge de dépôt maximale:
30.52%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
19.74
Longs trades:
132 (49.81%)
Courts trades:
133 (50.19%)
Facteur de profit:
3.34
Rendement attendu:
2.79 USD
Bénéfice moyen:
5.08 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-37.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.25%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.46 USD (1.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.02% (32.34 USD)
Par fonds propres:
13.26% (410.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 48
EURUSD 34
NZDJPY 33
EURCAD 31
AUDJPY 28
SGDJPY 27
AUDCAD 17
USDCAD 14
USDCHF 12
NZDUSD 10
NZDCAD 9
AUDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 131
EURUSD 59
NZDJPY 115
EURCAD 109
AUDJPY 88
SGDJPY 39
AUDCAD 57
USDCAD 47
USDCHF 37
NZDUSD 27
NZDCAD 23
AUDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 4.5K
EURUSD 1.6K
NZDJPY 2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 1.9K
SGDJPY 1K
AUDCAD 1.3K
USDCAD 1.3K
USDCHF 296
NZDUSD 320
NZDCAD 723
AUDUSD 200
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.78 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +61.17 USD
Perte consécutive maximale: -37.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Profit-Loss=Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Aucun avis
2025.09.25 00:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 01:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 01:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pagla Ghora
30 USD par mois
25%
0
0
USD
3.6K
USD
8
94%
265
78%
86%
3.33
2.79
USD
13%
1:100
