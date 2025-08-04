SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
727
Negociações com lucro:
547 (75.24%)
Negociações com perda:
180 (24.76%)
Melhor negociação:
195.32 USD
Pior negociação:
-62.93 USD
Lucro bruto:
5 173.80 USD (91 668 pips)
Perda bruta:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (109.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.23 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
91.50%
Depósito máximo carregado:
170.76%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.18
Negociações longas:
369 (50.76%)
Negociações curtas:
358 (49.24%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
4.06 USD
Lucro médio:
9.46 USD
Perda média:
-12.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-154.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.65 USD (6)
Crescimento mensal:
9.00%
Previsão anual:
109.24%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
162.22 USD (4.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.34% (162.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.67% (2 278.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 69
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 354
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.1K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +195.32 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +109.44 USD
Máxima perda consecutiva: -154.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Sem comentários
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pagla Ghora
30 USD por mês
118%
0
0
USD
4K
USD
22
95%
727
75%
92%
2.32
4.06
USD
66%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.