Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
547 (75.24%)
Verlusttrades:
180 (24.76%)
Bester Trade:
195.32 USD
Schlechtester Trade:
-62.93 USD
Bruttoprofit:
5 173.80 USD (91 668 pips)
Bruttoverlust:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (109.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
234.23 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
91.50%
Max deposit load:
170.76%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.18
Long-Positionen:
369 (50.76%)
Short-Positionen:
358 (49.24%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
4.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-154.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-154.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.24%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
162.22 USD (4.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.34% (162.22 USD)
Kapital:
65.67% (2 278.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CADJPY
|120
|EURCAD
|95
|EURUSD
|82
|SGDJPY
|79
|AUDJPY
|77
|NZDJPY
|69
|USDCAD
|51
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CADJPY
|393
|EURCAD
|513
|EURUSD
|185
|SGDJPY
|207
|AUDJPY
|398
|NZDJPY
|354
|USDCAD
|231
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|167
|NZDCAD
|131
|NZDUSD
|95
|AUDUSD
|58
|CADCHF
|34
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CADJPY
|3.4K
|EURCAD
|5.9K
|EURUSD
|3.5K
|SGDJPY
|4.4K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|4.1K
|USDCAD
|3.9K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|-122
|AUDUSD
|1.2K
|CADCHF
|500
Bester Trade: +195.32 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -154.65 USD
Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
