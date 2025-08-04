SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
547 (75.24%)
Verlusttrades:
180 (24.76%)
Bester Trade:
195.32 USD
Schlechtester Trade:
-62.93 USD
Bruttoprofit:
5 173.80 USD (91 668 pips)
Bruttoverlust:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (109.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
234.23 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
91.50%
Max deposit load:
170.76%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.18
Long-Positionen:
369 (50.76%)
Short-Positionen:
358 (49.24%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
4.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-154.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-154.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.24%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
162.22 USD (4.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.34% (162.22 USD)
Kapital:
65.67% (2 278.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 69
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 354
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.1K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +195.32 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -154.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Keine Bewertungen
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
