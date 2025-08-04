- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
547 (75.24%)
Убыточных трейдов:
180 (24.76%)
Лучший трейд:
195.32 USD
Худший трейд:
-62.93 USD
Общая прибыль:
5 173.80 USD (91 668 pips)
Общий убыток:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (109.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.23 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
91.50%
Макс. загрузка депозита:
170.76%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.18
Длинных трейдов:
369 (50.76%)
Коротких трейдов:
358 (49.24%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
4.06 USD
Средняя прибыль:
9.46 USD
Средний убыток:
-12.36 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-154.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.65 USD (6)
Прирост в месяц:
9.00%
Годовой прогноз:
109.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
162.22 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.34% (162.22 USD)
По эквити:
65.67% (2 278.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|120
|EURCAD
|95
|EURUSD
|82
|SGDJPY
|79
|AUDJPY
|77
|NZDJPY
|69
|USDCAD
|51
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|393
|EURCAD
|513
|EURUSD
|185
|SGDJPY
|207
|AUDJPY
|398
|NZDJPY
|354
|USDCAD
|231
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|167
|NZDCAD
|131
|NZDUSD
|95
|AUDUSD
|58
|CADCHF
|34
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|3.4K
|EURCAD
|5.9K
|EURUSD
|3.5K
|SGDJPY
|4.4K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|4.1K
|USDCAD
|3.9K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|-122
|AUDUSD
|1.2K
|CADCHF
|500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +195.32 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +109.44 USD
Макс. убыток в серии: -154.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
118%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
22
95%
727
75%
92%
2.32
4.06
USD
USD
66%
1:100