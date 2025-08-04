СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pagla Ghora
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
547 (75.24%)
Убыточных трейдов:
180 (24.76%)
Лучший трейд:
195.32 USD
Худший трейд:
-62.93 USD
Общая прибыль:
5 173.80 USD (91 668 pips)
Общий убыток:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (109.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.23 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
91.50%
Макс. загрузка депозита:
170.76%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.18
Длинных трейдов:
369 (50.76%)
Коротких трейдов:
358 (49.24%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
4.06 USD
Средняя прибыль:
9.46 USD
Средний убыток:
-12.36 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-154.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.65 USD (6)
Прирост в месяц:
9.00%
Годовой прогноз:
109.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
162.22 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.34% (162.22 USD)
По эквити:
65.67% (2 278.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 69
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 354
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.1K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +195.32 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +109.44 USD
Макс. убыток в серии: -154.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
