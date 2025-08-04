信号部分
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora

Md Mahfuzar Rahman
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 118%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
727
盈利交易:
547 (75.24%)
亏损交易:
180 (24.76%)
最好交易:
195.32 USD
最差交易:
-62.93 USD
毛利:
5 173.80 USD (91 668 pips)
毛利亏损:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
最大连续赢利:
17 (109.44 USD)
最大连续盈利:
234.23 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
91.50%
最大入金加载:
170.76%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.18
长期交易:
369 (50.76%)
短期交易:
358 (49.24%)
利润因子:
2.33
预期回报:
4.06 USD
平均利润:
9.46 USD
平均损失:
-12.36 USD
最大连续失误:
6 (-154.65 USD)
最大连续亏损:
-154.65 USD (6)
每月增长:
9.00%
年度预测:
109.24%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
162.22 USD (4.16%)
相对跌幅:
结余:
4.34% (162.22 USD)
净值:
65.67% (2 278.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 120
EURCAD 95
EURUSD 82
SGDJPY 79
AUDJPY 77
NZDJPY 69
USDCAD 51
AUDCAD 45
USDCHF 43
NZDCAD 28
NZDUSD 24
AUDUSD 9
CADCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY 393
EURCAD 513
EURUSD 185
SGDJPY 207
AUDJPY 398
NZDJPY 354
USDCAD 231
AUDCAD 182
USDCHF 167
NZDCAD 131
NZDUSD 95
AUDUSD 58
CADCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 3.4K
EURCAD 5.9K
EURUSD 3.5K
SGDJPY 4.4K
AUDJPY 4.3K
NZDJPY 4.1K
USDCAD 3.9K
AUDCAD 4.1K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDUSD -122
AUDUSD 1.2K
CADCHF 500
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +195.32 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +109.44 USD
最大连续亏损: -154.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
2025.12.24 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 01:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.19 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.10.30 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 01:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
