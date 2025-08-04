- 成长
交易:
727
盈利交易:
547 (75.24%)
亏损交易:
180 (24.76%)
最好交易:
195.32 USD
最差交易:
-62.93 USD
毛利:
5 173.80 USD (91 668 pips)
毛利亏损:
-2 225.00 USD (53 444 pips)
最大连续赢利:
17 (109.44 USD)
最大连续盈利:
234.23 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
91.50%
最大入金加载:
170.76%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.18
长期交易:
369 (50.76%)
短期交易:
358 (49.24%)
利润因子:
2.33
预期回报:
4.06 USD
平均利润:
9.46 USD
平均损失:
-12.36 USD
最大连续失误:
6 (-154.65 USD)
最大连续亏损:
-154.65 USD (6)
每月增长:
9.00%
年度预测:
109.24%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
162.22 USD (4.16%)
相对跌幅:
结余:
4.34% (162.22 USD)
净值:
65.67% (2 278.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|120
|EURCAD
|95
|EURUSD
|82
|SGDJPY
|79
|AUDJPY
|77
|NZDJPY
|69
|USDCAD
|51
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|43
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|393
|EURCAD
|513
|EURUSD
|185
|SGDJPY
|207
|AUDJPY
|398
|NZDJPY
|354
|USDCAD
|231
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|167
|NZDCAD
|131
|NZDUSD
|95
|AUDUSD
|58
|CADCHF
|34
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|3.4K
|EURCAD
|5.9K
|EURUSD
|3.5K
|SGDJPY
|4.4K
|AUDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|4.1K
|USDCAD
|3.9K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|-122
|AUDUSD
|1.2K
|CADCHF
|500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +195.32 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +109.44 USD
最大连续亏损: -154.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Assalamualaikum Everyone, My strategy is "Slow and Steady", So your account inshaAllah will not be LIQUID. You are always in Net Profit (Total Profit-Total Loss=Net Profit). Profit will be slow but continue. Thanks
没有评论
