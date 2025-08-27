SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AngelFx
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
95 (87.96%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (12.04%)
En iyi işlem:
491.00 USD
En kötü işlem:
-879.00 USD
Brüt kâr:
2 920.30 USD (20 954 pips)
Brüt zarar:
-1 851.53 USD (5 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (965.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
965.90 USD (26)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
70 (64.81%)
Satış işlemleri:
38 (35.19%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
9.90 USD
Ortalama kâr:
30.74 USD
Ortalama zarar:
-142.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-378.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-879.00 USD (1)
Aylık büyüme:
13.40%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
841.01 USD
Maksimum:
880.20 USD (8.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.76% (880.00 USD)
Varlığa göre:
24.20% (2 425.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 84
EURJPYe 6
AUDCADe 3
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe 1.5K
EURJPYe -216
AUDCADe 57
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 16K
EURJPYe -443
AUDCADe 974
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +491.00 USD
En kötü işlem: -879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +965.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBFuturesIndonesia-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 09:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 08:48
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Share of trading days is too low
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 04:00
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AngelFx
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
10K
USD
11
5%
108
87%
100%
1.57
9.90
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.