Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 974
Прибыльных трейдов:
1 292 (65.45%)
Убыточных трейдов:
682 (34.55%)
Лучший трейд:
1 899.40 USD
Худший трейд:
-5 767.00 USD
Общая прибыль:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Общий убыток:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (2 880.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 223.20 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
88.32%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
250
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.67
Длинных трейдов:
1 127 (57.09%)
Коротких трейдов:
847 (42.91%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-5.12 USD
Средняя прибыль:
117.34 USD
Средний убыток:
-237.12 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-583.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 818.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-45.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 197.90 USD
Максимальная:
15 075.90 USD (101.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.83% (14 284.10 USD)
По эквити:
53.64% (10 228.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 899.40 USD
Худший трейд: -5 767 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 880.80 USD
Макс. убыток в серии: -583.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AngelFx
30 USD в месяц
-55%
0
0
USD
8.1K
USD
25
0%
1 974
65%
88%
0.93
-5.12
USD
64%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.