Всего трейдов:
1 974
Прибыльных трейдов:
1 292 (65.45%)
Убыточных трейдов:
682 (34.55%)
Лучший трейд:
1 899.40 USD
Худший трейд:
-5 767.00 USD
Общая прибыль:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Общий убыток:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (2 880.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 223.20 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
88.32%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
250
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.67
Длинных трейдов:
1 127 (57.09%)
Коротких трейдов:
847 (42.91%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-5.12 USD
Средняя прибыль:
117.34 USD
Средний убыток:
-237.12 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-583.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 818.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-45.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 197.90 USD
Максимальная:
15 075.90 USD (101.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.83% (14 284.10 USD)
По эквити:
53.64% (10 228.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1948
|EURJPYe
|6
|AUDCADe
|5
|GBPCADe
|2
|GBPCHFe
|2
|EURCHFe
|2
|NZDJPYe
|2
|EURUSDe
|1
|NZDUSDe
|1
|GBPUSDe
|1
|AUDNZDe
|1
|GBPJPYe
|1
|CHFJPYe
|1
|USDCHFe
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDe
|-9.1K
|EURJPYe
|-216
|AUDCADe
|-573
|GBPCADe
|-243
|GBPCHFe
|-242
|EURCHFe
|62
|NZDJPYe
|15
|EURUSDe
|20
|NZDUSDe
|5
|GBPUSDe
|7
|AUDNZDe
|116
|GBPJPYe
|64
|CHFJPYe
|-100
|USDCHFe
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDe
|-104K
|EURJPYe
|-443
|AUDCADe
|-3.2K
|GBPCADe
|-673
|GBPCHFe
|-991
|EURCHFe
|260
|NZDJPYe
|275
|EURUSDe
|202
|NZDUSDe
|53
|GBPUSDe
|72
|AUDNZDe
|201
|GBPJPYe
|511
|CHFJPYe
|-493
|USDCHFe
|10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +1 899.40 USD
Худший трейд: -5 767 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 880.80 USD
Макс. убыток в серии: -583.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBFuturesIndonesia-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
