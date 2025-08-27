シグナルセクション
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 974
利益トレード:
1 292 (65.45%)
損失トレード:
682 (34.55%)
ベストトレード:
1 899.40 USD
最悪のトレード:
-5 767.00 USD
総利益:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
総損失:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
最大連続の勝ち:
44 (2 880.80 USD)
最大連続利益:
4 223.20 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
88.32%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
42 分前
1週間当たりの取引:
261
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.67
長いトレード:
1 127 (57.09%)
短いトレード:
847 (42.91%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-5.12 USD
平均利益:
117.34 USD
平均損失:
-237.12 USD
最大連続の負け:
11 (-583.40 USD)
最大連続損失:
-5 818.50 USD (2)
月間成長:
-45.36%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 197.90 USD
最大の:
15 075.90 USD (101.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.83% (14 284.10 USD)
エクイティによる:
53.64% (10 228.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 899.40 USD
最悪のトレード: -5 767 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 880.80 USD
最大連続損失: -583.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBFuturesIndonesia-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
