- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 974
利益トレード:
1 292 (65.45%)
損失トレード:
682 (34.55%)
ベストトレード:
1 899.40 USD
最悪のトレード:
-5 767.00 USD
総利益:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
総損失:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
最大連続の勝ち:
44 (2 880.80 USD)
最大連続利益:
4 223.20 USD (13)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
88.32%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
42 分前
1週間当たりの取引:
261
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.67
長いトレード:
1 127 (57.09%)
短いトレード:
847 (42.91%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-5.12 USD
平均利益:
117.34 USD
平均損失:
-237.12 USD
最大連続の負け:
11 (-583.40 USD)
最大連続損失:
-5 818.50 USD (2)
月間成長:
-45.36%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 197.90 USD
最大の:
15 075.90 USD (101.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.83% (14 284.10 USD)
エクイティによる:
53.64% (10 228.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1948
|EURJPYe
|6
|AUDCADe
|5
|GBPCADe
|2
|GBPCHFe
|2
|EURCHFe
|2
|NZDJPYe
|2
|EURUSDe
|1
|NZDUSDe
|1
|GBPUSDe
|1
|AUDNZDe
|1
|GBPJPYe
|1
|CHFJPYe
|1
|USDCHFe
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDe
|-9.1K
|EURJPYe
|-216
|AUDCADe
|-573
|GBPCADe
|-243
|GBPCHFe
|-242
|EURCHFe
|62
|NZDJPYe
|15
|EURUSDe
|20
|NZDUSDe
|5
|GBPUSDe
|7
|AUDNZDe
|116
|GBPJPYe
|64
|CHFJPYe
|-100
|USDCHFe
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDe
|-104K
|EURJPYe
|-443
|AUDCADe
|-3.2K
|GBPCADe
|-673
|GBPCHFe
|-991
|EURCHFe
|260
|NZDJPYe
|275
|EURUSDe
|202
|NZDUSDe
|53
|GBPUSDe
|72
|AUDNZDe
|201
|GBPJPYe
|511
|CHFJPYe
|-493
|USDCHFe
|10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 899.40 USD
最悪のトレード: -5 767 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 880.80 USD
最大連続損失: -583.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBFuturesIndonesia-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
