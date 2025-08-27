SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AngelFx
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 Bewertungen
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 974
Gewinntrades:
1 292 (65.45%)
Verlusttrades:
682 (34.55%)
Bester Trade:
1 899.40 USD
Schlechtester Trade:
-5 767.00 USD
Bruttoprofit:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Bruttoverlust:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (2 880.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 223.20 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
88.32%
Max deposit load:
6.79%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
261
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.67
Long-Positionen:
1 127 (57.09%)
Short-Positionen:
847 (42.91%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
117.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-237.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-583.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 818.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-45.36%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10 197.90 USD
Maximaler:
15 075.90 USD (101.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.83% (14 284.10 USD)
Kapital:
53.64% (10 228.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 899.40 USD
Schlechtester Trade: -5 767 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 880.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -583.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBFuturesIndonesia-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AngelFx
30 USD pro Monat
-55%
0
0
USD
8.1K
USD
25
0%
1 974
65%
88%
0.93
-5.12
USD
64%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.