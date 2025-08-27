SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AngelFx
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
95 (87.96%)
Perte trades:
13 (12.04%)
Meilleure transaction:
491.00 USD
Pire transaction:
-879.00 USD
Bénéfice brut:
2 920.30 USD (20 954 pips)
Perte brute:
-1 851.53 USD (5 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (965.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
965.90 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.79%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.21
Longs trades:
70 (64.81%)
Courts trades:
38 (35.19%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
9.90 USD
Bénéfice moyen:
30.74 USD
Perte moyenne:
-142.43 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-378.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-879.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.40%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
841.01 USD
Maximal:
880.20 USD (8.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.76% (880.00 USD)
Par fonds propres:
24.20% (2 425.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDe 84
EURJPYe 6
AUDCADe 3
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDe 1.5K
EURJPYe -216
AUDCADe 57
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDe 16K
EURJPYe -443
AUDCADe 974
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +491.00 USD
Pire transaction: -879 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +965.90 USD
Perte consécutive maximale: -378.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 09:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 08:48
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Share of trading days is too low
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 04:00
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AngelFx
30 USD par mois
11%
0
0
USD
10K
USD
11
5%
108
87%
100%
1.57
9.90
USD
24%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.