- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 974
Negociações com lucro:
1 292 (65.45%)
Negociações com perda:
682 (34.55%)
Melhor negociação:
1 899.40 USD
Pior negociação:
-5 767.00 USD
Lucro bruto:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Perda bruta:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (2 880.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 223.20 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
88.32%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
261
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.67
Negociações longas:
1 127 (57.09%)
Negociações curtas:
847 (42.91%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-5.12 USD
Lucro médio:
117.34 USD
Perda média:
-237.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-583.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 818.50 USD (2)
Crescimento mensal:
-45.36%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10 197.90 USD
Máximo:
15 075.90 USD (101.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.83% (14 284.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.64% (10 228.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1948
|EURJPYe
|6
|AUDCADe
|5
|GBPCADe
|2
|GBPCHFe
|2
|EURCHFe
|2
|NZDJPYe
|2
|EURUSDe
|1
|NZDUSDe
|1
|GBPUSDe
|1
|AUDNZDe
|1
|GBPJPYe
|1
|CHFJPYe
|1
|USDCHFe
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDe
|-9.1K
|EURJPYe
|-216
|AUDCADe
|-573
|GBPCADe
|-243
|GBPCHFe
|-242
|EURCHFe
|62
|NZDJPYe
|15
|EURUSDe
|20
|NZDUSDe
|5
|GBPUSDe
|7
|AUDNZDe
|116
|GBPJPYe
|64
|CHFJPYe
|-100
|USDCHFe
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDe
|-104K
|EURJPYe
|-443
|AUDCADe
|-3.2K
|GBPCADe
|-673
|GBPCHFe
|-991
|EURCHFe
|260
|NZDJPYe
|275
|EURUSDe
|202
|NZDUSDe
|53
|GBPUSDe
|72
|AUDNZDe
|201
|GBPJPYe
|511
|CHFJPYe
|-493
|USDCHFe
|10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Melhor negociação: +1 899.40 USD
Pior negociação: -5 767 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 880.80 USD
Máxima perda consecutiva: -583.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBFuturesIndonesia-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
