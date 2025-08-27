SinaisSeções
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 974
Negociações com lucro:
1 292 (65.45%)
Negociações com perda:
682 (34.55%)
Melhor negociação:
1 899.40 USD
Pior negociação:
-5 767.00 USD
Lucro bruto:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Perda bruta:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (2 880.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 223.20 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
88.32%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
261
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.67
Negociações longas:
1 127 (57.09%)
Negociações curtas:
847 (42.91%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-5.12 USD
Lucro médio:
117.34 USD
Perda média:
-237.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-583.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 818.50 USD (2)
Crescimento mensal:
-45.36%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10 197.90 USD
Máximo:
15 075.90 USD (101.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.83% (14 284.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.64% (10 228.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 899.40 USD
Pior negociação: -5 767 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 880.80 USD
Máxima perda consecutiva: -583.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBFuturesIndonesia-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
