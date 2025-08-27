SegnaliSezioni
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
95 (87.96%)
Loss Trade:
13 (12.04%)
Best Trade:
491.00 USD
Worst Trade:
-879.00 USD
Profitto lordo:
2 920.30 USD (20 954 pips)
Perdita lorda:
-1 851.53 USD (5 107 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (965.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
965.90 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
70 (64.81%)
Short Trade:
38 (35.19%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
9.90 USD
Profitto medio:
30.74 USD
Perdita media:
-142.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-378.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-879.00 USD (1)
Crescita mensile:
13.40%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
841.01 USD
Massimale:
880.20 USD (8.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (880.00 USD)
Per equità:
24.20% (2 425.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 84
EURJPYe 6
AUDCADe 3
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe 1.5K
EURJPYe -216
AUDCADe 57
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe 16K
EURJPYe -443
AUDCADe 974
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +491.00 USD
Worst Trade: -879 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +965.90 USD
Massima perdita consecutiva: -378.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBFuturesIndonesia-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.25 19:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 09:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 08:48
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Share of trading days is too low
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 04:00
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.