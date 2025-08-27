- 자본
- 축소
트레이드:
2 006
이익 거래:
1 308 (65.20%)
손실 거래:
698 (34.80%)
최고의 거래:
1 899.40 USD
최악의 거래:
-5 767.00 USD
총 수익:
154 164.55 USD (1 143 758 pips)
총 손실:
-164 109.25 USD (1 249 974 pips)
연속 최대 이익:
44 (2 880.80 USD)
연속 최대 이익:
4 223.20 USD (13)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
88.32%
최대 입금량:
6.79%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
154
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.65
롱(주식매수):
1 148 (57.23%)
숏(주식차입매도):
858 (42.77%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-4.96 USD
평균 이익:
117.86 USD
평균 손실:
-235.11 USD
연속 최대 손실:
11 (-583.40 USD)
연속 최대 손실:
-5 818.50 USD (2)
월별 성장률:
-44.21%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 329.70 USD
최대한의:
15 207.70 USD (102.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.43% (14 416.20 USD)
자본금별:
53.64% (10 228.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1980
|EURJPYe
|6
|AUDCADe
|5
|GBPCADe
|2
|GBPCHFe
|2
|EURCHFe
|2
|NZDJPYe
|2
|EURUSDe
|1
|NZDUSDe
|1
|GBPUSDe
|1
|AUDNZDe
|1
|GBPJPYe
|1
|CHFJPYe
|1
|USDCHFe
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDe
|-8.9K
|EURJPYe
|-216
|AUDCADe
|-573
|GBPCADe
|-243
|GBPCHFe
|-242
|EURCHFe
|62
|NZDJPYe
|15
|EURUSDe
|20
|NZDUSDe
|5
|GBPUSDe
|7
|AUDNZDe
|116
|GBPJPYe
|64
|CHFJPYe
|-100
|USDCHFe
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDe
|-102K
|EURJPYe
|-443
|AUDCADe
|-3.2K
|GBPCADe
|-673
|GBPCHFe
|-991
|EURCHFe
|260
|NZDJPYe
|275
|EURUSDe
|202
|NZDUSDe
|53
|GBPUSDe
|72
|AUDNZDe
|201
|GBPJPYe
|511
|CHFJPYe
|-493
|USDCHFe
|10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 899.40 USD
최악의 거래: -5 767 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 880.80 USD
연속 최대 손실: -583.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBFuturesIndonesia-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-54%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
25
0%
2 006
65%
88%
0.93
-4.96
USD
USD
64%
1:500