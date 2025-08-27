SeñalesSecciones
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 974
Transacciones Rentables:
1 292 (65.45%)
Transacciones Irrentables:
682 (34.55%)
Mejor transacción:
1 899.40 USD
Peor transacción:
-5 767.00 USD
Beneficio Bruto:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
Pérdidas Brutas:
-161 715.75 USD (1 226 073 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (2 880.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 223.20 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
88.32%
Carga máxima del depósito:
6.79%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
250
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.67
Transacciones Largas:
1 127 (57.09%)
Transacciones Cortas:
847 (42.91%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-5.12 USD
Beneficio medio:
117.34 USD
Pérdidas medias:
-237.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-583.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 818.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
-45.36%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 197.90 USD
Máxima:
15 075.90 USD (101.33%)
Reducción relativa:
De balance:
63.83% (14 284.10 USD)
De fondos:
53.64% (10 228.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 899.40 USD
Peor transacción: -5 767 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2 880.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -583.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBFuturesIndonesia-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AngelFx
30 USD al mes
-55%
0
0
USD
8.1K
USD
25
0%
1 974
65%
88%
0.93
-5.12
USD
64%
1:500
