- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 974
盈利交易:
1 292 (65.45%)
亏损交易:
682 (34.55%)
最好交易:
1 899.40 USD
最差交易:
-5 767.00 USD
毛利:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
毛利亏损:
-161 715.65 USD (1 226 073 pips)
最大连续赢利:
44 (2 880.80 USD)
最大连续盈利:
4 223.20 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
88.32%
最大入金加载:
6.79%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
285
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.67
长期交易:
1 127 (57.09%)
短期交易:
847 (42.91%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-5.12 USD
平均利润:
117.34 USD
平均损失:
-237.12 USD
最大连续失误:
11 (-583.40 USD)
最大连续亏损:
-5 818.50 USD (2)
每月增长:
-45.36%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10 197.90 USD
最大值:
15 075.90 USD (101.33%)
相对跌幅:
结余:
63.83% (14 284.10 USD)
净值:
53.64% (10 228.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|1948
|EURJPYe
|6
|AUDCADe
|5
|GBPCADe
|2
|GBPCHFe
|2
|EURCHFe
|2
|NZDJPYe
|2
|EURUSDe
|1
|NZDUSDe
|1
|GBPUSDe
|1
|AUDNZDe
|1
|GBPJPYe
|1
|CHFJPYe
|1
|USDCHFe
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|-9.1K
|EURJPYe
|-216
|AUDCADe
|-573
|GBPCADe
|-243
|GBPCHFe
|-242
|EURCHFe
|62
|NZDJPYe
|15
|EURUSDe
|20
|NZDUSDe
|5
|GBPUSDe
|7
|AUDNZDe
|116
|GBPJPYe
|64
|CHFJPYe
|-100
|USDCHFe
|27
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|-104K
|EURJPYe
|-443
|AUDCADe
|-3.2K
|GBPCADe
|-673
|GBPCHFe
|-991
|EURCHFe
|260
|NZDJPYe
|275
|EURUSDe
|202
|NZDUSDe
|53
|GBPUSDe
|72
|AUDNZDe
|201
|GBPJPYe
|511
|CHFJPYe
|-493
|USDCHFe
|10
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 899.40 USD
最差交易: -5 767 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 880.80 USD
最大连续亏损: -583.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBFuturesIndonesia-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-55%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
25
0%
1 974
65%
88%
0.93
-5.12
USD
USD
64%
1:500