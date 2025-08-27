信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AngelFx
Fransisca Brigitha Mks D

AngelFx

Fransisca Brigitha Mks D
0条评论
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -55%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 974
盈利交易:
1 292 (65.45%)
亏损交易:
682 (34.55%)
最好交易:
1 899.40 USD
最差交易:
-5 767.00 USD
毛利:
151 600.85 USD (1 118 123 pips)
毛利亏损:
-161 715.65 USD (1 226 073 pips)
最大连续赢利:
44 (2 880.80 USD)
最大连续盈利:
4 223.20 USD (13)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
88.32%
最大入金加载:
6.79%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
285
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.67
长期交易:
1 127 (57.09%)
短期交易:
847 (42.91%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-5.12 USD
平均利润:
117.34 USD
平均损失:
-237.12 USD
最大连续失误:
11 (-583.40 USD)
最大连续亏损:
-5 818.50 USD (2)
每月增长:
-45.36%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10 197.90 USD
最大值:
15 075.90 USD (101.33%)
相对跌幅:
结余:
63.83% (14 284.10 USD)
净值:
53.64% (10 228.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDe 1948
EURJPYe 6
AUDCADe 5
GBPCADe 2
GBPCHFe 2
EURCHFe 2
NZDJPYe 2
EURUSDe 1
NZDUSDe 1
GBPUSDe 1
AUDNZDe 1
GBPJPYe 1
CHFJPYe 1
USDCHFe 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDe -9.1K
EURJPYe -216
AUDCADe -573
GBPCADe -243
GBPCHFe -242
EURCHFe 62
NZDJPYe 15
EURUSDe 20
NZDUSDe 5
GBPUSDe 7
AUDNZDe 116
GBPJPYe 64
CHFJPYe -100
USDCHFe 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDe -104K
EURJPYe -443
AUDCADe -3.2K
GBPCADe -673
GBPCHFe -991
EURCHFe 260
NZDJPYe 275
EURUSDe 202
NZDUSDe 53
GBPUSDe 72
AUDNZDe 201
GBPJPYe 511
CHFJPYe -493
USDCHFe 10
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 899.40 USD
最差交易: -5 767 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 880.80 USD
最大连续亏损: -583.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBFuturesIndonesia-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AngelFx
每月30 USD
-55%
0
0
USD
8.1K
USD
25
0%
1 974
65%
88%
0.93
-5.12
USD
64%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载