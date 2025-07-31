- Büyüme
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
38 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (34.48%)
En iyi işlem:
12.15 USD
En kötü işlem:
-38.04 USD
Brüt kâr:
122.19 USD (9 851 pips)
Brüt zarar:
-172.57 USD (10 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.30 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
61.17%
Maks. mevduat yükü:
6.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
37 (63.79%)
Satış işlemleri:
21 (36.21%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.20 USD
Maksimum:
117.92 USD (44.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (117.92 USD)
Varlığa göre:
8.41% (51.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|USDCAD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-20
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|USDCAD
|2
|EURUSD
|30
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|907
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|USDCAD
|47
|EURUSD
|1.7K
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.15 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $300
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
