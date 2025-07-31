SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WayTradeScalper
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
38 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (34.48%)
En iyi işlem:
12.15 USD
En kötü işlem:
-38.04 USD
Brüt kâr:
122.19 USD (9 851 pips)
Brüt zarar:
-172.57 USD (10 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.30 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
61.17%
Maks. mevduat yükü:
6.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
37 (63.79%)
Satış işlemleri:
21 (36.21%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.20 USD
Maksimum:
117.92 USD (44.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (117.92 USD)
Varlığa göre:
8.41% (51.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 19
USDJPY 12
USDCHF 9
USDCAD 7
EURUSD 7
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -20
USDJPY -65
USDCHF -1
USDCAD 2
EURUSD 30
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 907
USDJPY -4K
USDCHF 72
USDCAD 47
EURUSD 1.7K
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.15 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $300
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
İnceleme yok
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
