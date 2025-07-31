SinaisSeções
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
146 (70.53%)
Negociações com perda:
61 (29.47%)
Melhor negociação:
54.54 USD
Pior negociação:
-38.04 USD
Lucro bruto:
555.69 USD (28 625 pips)
Perda bruta:
-266.04 USD (19 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (7.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.71 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
72.67%
Depósito máximo carregado:
7.60%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
85 (41.06%)
Negociações curtas:
122 (58.94%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-4.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.01 USD (4)
Crescimento mensal:
3.49%
Previsão anual:
42.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
83.20 USD
Máximo:
117.92 USD (44.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.74% (117.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.67% (187.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.54 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7.51 USD
Máxima perda consecutiva: -34.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Sem comentários
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
