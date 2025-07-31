- Crescimento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
146 (70.53%)
Negociações com perda:
61 (29.47%)
Melhor negociação:
54.54 USD
Pior negociação:
-38.04 USD
Lucro bruto:
555.69 USD (28 625 pips)
Perda bruta:
-266.04 USD (19 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (7.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.71 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
72.67%
Depósito máximo carregado:
7.60%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
85 (41.06%)
Negociações curtas:
122 (58.94%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-4.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.01 USD (4)
Crescimento mensal:
3.49%
Previsão anual:
42.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
83.20 USD
Máximo:
117.92 USD (44.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.74% (117.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.67% (187.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.28 × 18
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
