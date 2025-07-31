SeñalesSecciones
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
146 (70.53%)
Transacciones Irrentables:
61 (29.47%)
Mejor transacción:
54.54 USD
Peor transacción:
-38.04 USD
Beneficio Bruto:
555.69 USD (28 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-266.04 USD (19 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (7.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
72.67%
Carga máxima del depósito:
7.60%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
85 (41.06%)
Transacciones Cortas:
122 (58.94%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
1.40 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-34.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.01 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.49%
Pronóstico anual:
42.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
83.20 USD
Máxima:
117.92 USD (44.55%)
Reducción relativa:
De balance:
17.74% (117.92 USD)
De fondos:
15.67% (187.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.54 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
