Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
146 (70.53%)
Transacciones Irrentables:
61 (29.47%)
Mejor transacción:
54.54 USD
Peor transacción:
-38.04 USD
Beneficio Bruto:
555.69 USD (28 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-266.04 USD (19 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (7.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
72.67%
Carga máxima del depósito:
7.60%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
85 (41.06%)
Transacciones Cortas:
122 (58.94%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
1.40 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-34.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.01 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.49%
Pronóstico anual:
42.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
83.20 USD
Máxima:
117.92 USD (44.55%)
Reducción relativa:
De balance:
17.74% (117.92 USD)
De fondos:
15.67% (187.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.28 × 18
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
