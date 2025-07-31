- Прирост
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
146 (70.53%)
Убыточных трейдов:
61 (29.47%)
Лучший трейд:
54.54 USD
Худший трейд:
-38.04 USD
Общая прибыль:
555.69 USD (28 625 pips)
Общий убыток:
-266.04 USD (19 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.71 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.67%
Макс. загрузка депозита:
7.60%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
85 (41.06%)
Коротких трейдов:
122 (58.94%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-4.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.01 USD (4)
Прирост в месяц:
3.49%
Годовой прогноз:
42.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.20 USD
Максимальная:
117.92 USD (44.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (117.92 USD)
По эквити:
15.67% (187.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.54 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.51 USD
Макс. убыток в серии: -34.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FTMO-Server2
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
FBS-Real-3
|3.28 × 18
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
Xlence-Real13
|9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Нет отзывов
