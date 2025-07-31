СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WayTradeScalper
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
146 (70.53%)
Убыточных трейдов:
61 (29.47%)
Лучший трейд:
54.54 USD
Худший трейд:
-38.04 USD
Общая прибыль:
555.69 USD (28 625 pips)
Общий убыток:
-266.04 USD (19 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.71 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.67%
Макс. загрузка депозита:
7.60%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
85 (41.06%)
Коротких трейдов:
122 (58.94%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-4.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.01 USD (4)
Прирост в месяц:
3.49%
Годовой прогноз:
42.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
83.20 USD
Максимальная:
117.92 USD (44.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (117.92 USD)
По эквити:
15.67% (187.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.54 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.51 USD
Макс. убыток в серии: -34.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Нет отзывов
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WayTradeScalper
50 USD в месяц
29%
0
0
USD
1.5K
USD
22
100%
207
70%
73%
2.08
1.40
USD
18%
1:500
Копировать

