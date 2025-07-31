シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WayTradeScalper
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
146 (70.53%)
損失トレード:
61 (29.47%)
ベストトレード:
54.54 USD
最悪のトレード:
-38.04 USD
総利益:
555.69 USD (28 625 pips)
総損失:
-266.04 USD (19 801 pips)
最大連続の勝ち:
13 (7.51 USD)
最大連続利益:
73.71 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
72.67%
最大入金額:
7.60%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
85 (41.06%)
短いトレード:
122 (58.94%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.36 USD
最大連続の負け:
5 (-34.53 USD)
最大連続損失:
-88.01 USD (4)
月間成長:
3.49%
年間予想:
42.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
83.20 USD
最大の:
117.92 USD (44.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (117.92 USD)
エクイティによる:
15.67% (187.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.54 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.51 USD
最大連続損失: -34.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
レビューなし
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください