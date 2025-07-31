- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
146 (70.53%)
損失トレード:
61 (29.47%)
ベストトレード:
54.54 USD
最悪のトレード:
-38.04 USD
総利益:
555.69 USD (28 625 pips)
総損失:
-266.04 USD (19 801 pips)
最大連続の勝ち:
13 (7.51 USD)
最大連続利益:
73.71 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
72.67%
最大入金額:
7.60%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
85 (41.06%)
短いトレード:
122 (58.94%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.36 USD
最大連続の負け:
5 (-34.53 USD)
最大連続損失:
-88.01 USD (4)
月間成長:
3.49%
年間予想:
42.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
83.20 USD
最大の:
117.92 USD (44.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (117.92 USD)
エクイティによる:
15.67% (187.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.54 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.51 USD
最大連続損失: -34.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
29%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
100%
207
70%
73%
2.08
1.40
USD
USD
18%
1:500