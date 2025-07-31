- Crescita
Trade:
58
Profit Trade:
38 (65.51%)
Loss Trade:
20 (34.48%)
Best Trade:
12.15 USD
Worst Trade:
-38.04 USD
Profitto lordo:
122.19 USD (9 851 pips)
Perdita lorda:
-172.57 USD (10 731 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (31.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
61.17%
Massimo carico di deposito:
6.39%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
37 (63.79%)
Short Trade:
21 (36.21%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.87 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.01 USD (4)
Crescita mensile:
-9.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.20 USD
Massimale:
117.92 USD (44.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.74% (117.92 USD)
Per equità:
8.41% (51.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|USDCAD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-20
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|USDCAD
|2
|EURUSD
|30
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|907
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|USDCAD
|47
|EURUSD
|1.7K
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +12.15 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.30 USD
Massima perdita consecutiva: -34.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $300
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Non ci sono recensioni
