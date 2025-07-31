信号部分
信号 / MetaTrader 4 / WayTradeScalper
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
207
盈利交易:
146 (70.53%)
亏损交易:
61 (29.47%)
最好交易:
54.54 USD
最差交易:
-38.04 USD
毛利:
555.69 USD (28 625 pips)
毛利亏损:
-266.04 USD (19 801 pips)
最大连续赢利:
13 (7.51 USD)
最大连续盈利:
73.71 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
72.67%
最大入金加载:
7.60%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.46
长期交易:
85 (41.06%)
短期交易:
122 (58.94%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-4.36 USD
最大连续失误:
5 (-34.53 USD)
最大连续亏损:
-88.01 USD (4)
每月增长:
3.49%
年度预测:
42.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
83.20 USD
最大值:
117.92 USD (44.55%)
相对跌幅:
结余:
17.74% (117.92 USD)
净值:
15.67% (187.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.54 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.51 USD
最大连续亏损: -34.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
