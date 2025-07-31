- 成长
交易:
207
盈利交易:
146 (70.53%)
亏损交易:
61 (29.47%)
最好交易:
54.54 USD
最差交易:
-38.04 USD
毛利:
555.69 USD (28 625 pips)
毛利亏损:
-266.04 USD (19 801 pips)
最大连续赢利:
13 (7.51 USD)
最大连续盈利:
73.71 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
72.67%
最大入金加载:
7.60%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.46
长期交易:
85 (41.06%)
短期交易:
122 (58.94%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-4.36 USD
最大连续失误:
5 (-34.53 USD)
最大连续亏损:
-88.01 USD (4)
每月增长:
3.49%
年度预测:
42.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
83.20 USD
最大值:
117.92 USD (44.55%)
相对跌幅:
结余:
17.74% (117.92 USD)
净值:
15.67% (187.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +54.54 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.51 USD
最大连续亏损: -34.53 USD
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
没有评论
