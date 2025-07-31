- Wachstum
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
146 (70.53%)
Verlusttrades:
61 (29.47%)
Bester Trade:
54.54 USD
Schlechtester Trade:
-38.04 USD
Bruttoprofit:
555.69 USD (28 625 pips)
Bruttoverlust:
-266.04 USD (19 801 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (7.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.71 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
72.67%
Max deposit load:
7.60%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
85 (41.06%)
Short-Positionen:
122 (58.94%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-34.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.01 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.49%
Jahresprognose:
42.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
83.20 USD
Maximaler:
117.92 USD (44.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.74% (117.92 USD)
Kapital:
15.67% (187.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|81
|GBPUSD
|52
|USDCAD
|29
|EURUSD
|20
|USDJPY
|12
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|158
|USDCAD
|45
|EURUSD
|129
|USDJPY
|-65
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|2
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-238
|GBPUSD
|5.5K
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|-4K
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|247
|XAUUSD
|-13
|EURGBP
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.54 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.53 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.28 × 18
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Keine Bewertungen
50 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
100%
207
70%
73%
2.08
1.40
USD
USD
18%
1:500