Signale / MetaTrader 4 / WayTradeScalper
Bona Neak

WayTradeScalper

Bona Neak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
146 (70.53%)
Verlusttrades:
61 (29.47%)
Bester Trade:
54.54 USD
Schlechtester Trade:
-38.04 USD
Bruttoprofit:
555.69 USD (28 625 pips)
Bruttoverlust:
-266.04 USD (19 801 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (7.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.71 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
72.67%
Max deposit load:
7.60%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
85 (41.06%)
Short-Positionen:
122 (58.94%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-34.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.01 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.49%
Jahresprognose:
42.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
83.20 USD
Maximaler:
117.92 USD (44.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.74% (117.92 USD)
Kapital:
15.67% (187.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 81
GBPUSD 52
USDCAD 29
EURUSD 20
USDJPY 12
USDCHF 9
AUDUSD 2
XAUUSD 1
EURGBP 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 20
GBPUSD 158
USDCAD 45
EURUSD 129
USDJPY -65
USDCHF -1
AUDUSD 2
XAUUSD 0
EURGBP 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -238
GBPUSD 5.5K
USDCAD 2.7K
EURUSD 4.4K
USDJPY -4K
USDCHF 72
AUDUSD 247
XAUUSD -13
EURGBP 132
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.54 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.28 × 18
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Xlence-Real13
9.00 × 2
✅ Recommended Lots size start from 0.01 or auto from Signal
✅ Recommend Balance  for safe capital
↪ Standard Account $1000
↪ Please choose Zero position 
↪ Don't focused profits daily we focused will account long-term.
Keine Bewertungen
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 13:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.