- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
945 (94.87%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (5.12%)
En iyi işlem:
2 208.98 CZK
En kötü işlem:
-12 089.20 CZK
Brüt kâr:
55 764.55 CZK (238 592 pips)
Brüt zarar:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
126 (2 708.69 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
11 409.02 CZK (63)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.57%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
433 (43.47%)
Satış işlemleri:
563 (56.53%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-33.73 CZK
Ortalama kâr:
59.01 CZK
Ortalama zarar:
-1 752.23 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-49 665.62 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-49 665.62 CZK (8)
Aylık büyüme:
-49.92%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 859.46 CZK
Maksimum:
54 328.97 CZK (187.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.88% (54 331.47 CZK)
Varlığa göre:
81.47% (62 933.75 CZK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURJPY
|99
|GBPNZD
|98
|GBPSGD
|69
|GBPCAD
|50
|NZDCAD
|45
|AUDCAD
|43
|USDCHF
|39
|AUDNZD
|36
|EURGBP
|31
|CHFSGD
|30
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|24
|USDSGD
|23
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|20
|EURUSD
|19
|AUDJPY
|19
|SGDJPY
|19
|GBPAUD
|18
|NZDUSD
|17
|NZDJPY
|17
|CHFJPY
|16
|NZDCHF
|16
|GBPJPY
|14
|CADCHF
|12
|EURSGD
|12
|USDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|10
|USDCAD
|9
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|7
|AUDSGD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.6K
|EURJPY
|71
|GBPNZD
|59
|GBPSGD
|40
|GBPCAD
|27
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|44
|AUDNZD
|17
|EURGBP
|41
|CHFSGD
|51
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|23
|USDSGD
|19
|GBPUSD
|34
|EURAUD
|41
|EURUSD
|40
|AUDJPY
|21
|SGDJPY
|24
|GBPAUD
|15
|NZDUSD
|20
|NZDJPY
|20
|CHFJPY
|45
|NZDCHF
|20
|GBPJPY
|34
|CADCHF
|14
|EURSGD
|15
|USDJPY
|20
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|20
|USDCAD
|11
|CADJPY
|22
|GBPCHF
|25
|AUDSGD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-330K
|EURJPY
|11K
|GBPNZD
|12K
|GBPSGD
|7K
|GBPCAD
|5.1K
|NZDCAD
|4K
|AUDCAD
|3.1K
|USDCHF
|3.4K
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|3.1K
|CHFSGD
|6.6K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCAD
|3.2K
|USDSGD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|EURAUD
|6.4K
|EURUSD
|3.9K
|AUDJPY
|3K
|SGDJPY
|3.5K
|GBPAUD
|2.7K
|NZDUSD
|2K
|NZDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|6.6K
|NZDCHF
|1.6K
|GBPJPY
|4.6K
|CADCHF
|1.2K
|EURSGD
|2.2K
|USDJPY
|3K
|AUDCHF
|1K
|EURNZD
|3.3K
|USDCAD
|1.6K
|CADJPY
|3.2K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDSGD
|612
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 208.98 CZK
En kötü işlem: -12 089 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 708.69 CZK
Maksimum ardışık zarar: -49 665.62 CZK
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 174
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 1511
|
GOMarketsMU-Live
|2.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|3.71 × 68
|
FusionMarkets-Live
|3.86 × 17316
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 1638
|
ICMarketsAU-Live
|4.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.88 × 1104
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.13 × 166
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.13 × 1345
|
Exness-MT5Real7
|5.50 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.90 × 71
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-19%
0
0
USD
USD
49K
CZK
CZK
10
91%
996
94%
100%
0.62
-33.73
CZK
CZK
81%
1:500