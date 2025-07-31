SinyallerBölümler
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
996
Kârla kapanan işlemler:
945 (94.87%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (5.12%)
En iyi işlem:
2 208.98 CZK
En kötü işlem:
-12 089.20 CZK
Brüt kâr:
55 764.55 CZK (238 592 pips)
Brüt zarar:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
126 (2 708.69 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
11 409.02 CZK (63)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.57%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
433 (43.47%)
Satış işlemleri:
563 (56.53%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-33.73 CZK
Ortalama kâr:
59.01 CZK
Ortalama zarar:
-1 752.23 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-49 665.62 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-49 665.62 CZK (8)
Aylık büyüme:
-49.92%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 859.46 CZK
Maksimum:
54 328.97 CZK (187.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.88% (54 331.47 CZK)
Varlığa göre:
81.47% (62 933.75 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
EURJPY 99
GBPNZD 98
GBPSGD 69
GBPCAD 50
NZDCAD 45
AUDCAD 43
USDCHF 39
AUDNZD 36
EURGBP 31
CHFSGD 30
AUDUSD 27
EURCAD 24
USDSGD 23
GBPUSD 20
EURAUD 20
EURUSD 19
AUDJPY 19
SGDJPY 19
GBPAUD 18
NZDUSD 17
NZDJPY 17
CHFJPY 16
NZDCHF 16
GBPJPY 14
CADCHF 12
EURSGD 12
USDJPY 11
AUDCHF 11
EURNZD 10
USDCAD 9
CADJPY 9
GBPCHF 7
AUDSGD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.6K
EURJPY 71
GBPNZD 59
GBPSGD 40
GBPCAD 27
NZDCAD 28
AUDCAD 19
USDCHF 44
AUDNZD 17
EURGBP 41
CHFSGD 51
AUDUSD 17
EURCAD 23
USDSGD 19
GBPUSD 34
EURAUD 41
EURUSD 40
AUDJPY 21
SGDJPY 24
GBPAUD 15
NZDUSD 20
NZDJPY 20
CHFJPY 45
NZDCHF 20
GBPJPY 34
CADCHF 14
EURSGD 15
USDJPY 20
AUDCHF 11
EURNZD 20
USDCAD 11
CADJPY 22
GBPCHF 25
AUDSGD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -330K
EURJPY 11K
GBPNZD 12K
GBPSGD 7K
GBPCAD 5.1K
NZDCAD 4K
AUDCAD 3.1K
USDCHF 3.4K
AUDNZD 3K
EURGBP 3.1K
CHFSGD 6.6K
AUDUSD 1.8K
EURCAD 3.2K
USDSGD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURAUD 6.4K
EURUSD 3.9K
AUDJPY 3K
SGDJPY 3.5K
GBPAUD 2.7K
NZDUSD 2K
NZDJPY 2.8K
CHFJPY 6.6K
NZDCHF 1.6K
GBPJPY 4.6K
CADCHF 1.2K
EURSGD 2.2K
USDJPY 3K
AUDCHF 1K
EURNZD 3.3K
USDCAD 1.6K
CADJPY 3.2K
GBPCHF 1.9K
AUDSGD 612
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 208.98 CZK
En kötü işlem: -12 089 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 708.69 CZK
Maksimum ardışık zarar: -49 665.62 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1511
GOMarketsMU-Live
2.88 × 16
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 29
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
Exness-MT5Real12
3.71 × 68
FusionMarkets-Live
3.86 × 17316
RoboForex-ECN
4.39 × 1638
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
5.13 × 166
ICMarketsSC-MT5-4
5.13 × 1345
Exness-MT5Real7
5.50 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 71
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
62 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 19:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
