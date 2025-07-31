いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.86 × 7 Exness-MT5Real8 1.00 × 13 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 2.33 × 194 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsSC-Live 2.96 × 825 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.03 × 30 GOMarketsMU-Live 3.54 × 39 FusionMarkets-Live 3.75 × 20304 RoboForex-ECN 4.36 × 1692 PlexyTrade-Server01 4.81 × 26 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 Darwinex-Live 4.89 × 1127 ValutradesSeychelles-Live 4.91 × 11 LiteFinance-MT5-Live 5.00 × 13 ICMarketsSC-MT5-2 5.11 × 2753 DerivSVG-Server 5.50 × 2 Axiory-Live 5.70 × 27 Valutrades-Live 5.91 × 11 78 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは