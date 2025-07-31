- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 606
利益トレード:
2 439 (93.59%)
損失トレード:
167 (6.41%)
ベストトレード:
3 211.98 CZK
最悪のトレード:
-12 089.20 CZK
総利益:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
総損失:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
最大連続の勝ち:
126 (2 708.69 CZK)
最大連続利益:
34 318.69 CZK (75)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
144.91%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
1 332 (51.11%)
短いトレード:
1 274 (48.89%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
35.49 CZK
平均利益:
85.26 CZK
平均損失:
-691.44 CZK
最大連続の負け:
8 (-49 665.62 CZK)
最大連続損失:
-49 665.62 CZK (8)
月間成長:
16.46%
年間予想:
199.71%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
36 859.46 CZK
最大の:
54 328.97 CZK (187.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.88% (54 331.47 CZK)
エクイティによる:
90.15% (66 023.26 CZK)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|GBPNZD
|276
|EURJPY
|170
|GBPCAD
|133
|AUDCAD
|125
|GBPSGD
|118
|GBPAUD
|118
|AUDNZD
|95
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|84
|NZDJPY
|73
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|65
|CHFSGD
|64
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|59
|AUDJPY
|57
|EURUSD
|46
|EURNZD
|46
|CHFJPY
|45
|USDJPY
|45
|SGDJPY
|43
|AUDCHF
|42
|NZDCHF
|40
|EURCAD
|39
|NZDUSD
|38
|USDSGD
|36
|GBPJPY
|35
|AUDSGD
|30
|CADCHF
|29
|CADJPY
|24
|EURSGD
|20
|USDCAD
|19
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPNZD
|207
|EURJPY
|132
|GBPCAD
|108
|AUDCAD
|64
|GBPSGD
|99
|GBPAUD
|131
|AUDNZD
|-241
|NZDCAD
|61
|USDCHF
|89
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|94
|CHFSGD
|86
|AUDUSD
|51
|EURGBP
|78
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|85
|EURNZD
|83
|CHFJPY
|103
|USDJPY
|-29
|SGDJPY
|46
|AUDCHF
|54
|NZDCHF
|53
|EURCAD
|37
|NZDUSD
|46
|USDSGD
|10
|GBPJPY
|84
|AUDSGD
|25
|CADCHF
|28
|CADJPY
|40
|EURSGD
|26
|USDCAD
|21
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-85K
|GBPNZD
|41K
|EURJPY
|21K
|GBPCAD
|17K
|AUDCAD
|10K
|GBPSGD
|14K
|GBPAUD
|22K
|AUDNZD
|-37K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|7.6K
|NZDJPY
|11K
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|9.6K
|CHFSGD
|12K
|AUDUSD
|5.6K
|EURGBP
|5.7K
|AUDJPY
|3.3K
|EURUSD
|8.5K
|EURNZD
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-692
|SGDJPY
|7.2K
|AUDCHF
|4.6K
|NZDCHF
|4.5K
|EURCAD
|5.1K
|NZDUSD
|4.8K
|USDSGD
|3.7K
|GBPJPY
|12K
|AUDSGD
|4.2K
|CADCHF
|2.7K
|CADJPY
|6.4K
|EURSGD
|3.6K
|USDCAD
|3K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCHF
|303
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 211.98 CZK
最悪のトレード: -12 089 CZK
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 708.69 CZK
最大連続損失: -49 665.62 CZK
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.75 × 20304
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.11 × 2753
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
レビューなし