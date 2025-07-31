シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 251%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 606
利益トレード:
2 439 (93.59%)
損失トレード:
167 (6.41%)
ベストトレード:
3 211.98 CZK
最悪のトレード:
-12 089.20 CZK
総利益:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
総損失:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
最大連続の勝ち:
126 (2 708.69 CZK)
最大連続利益:
34 318.69 CZK (75)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
144.91%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
1 332 (51.11%)
短いトレード:
1 274 (48.89%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
35.49 CZK
平均利益:
85.26 CZK
平均損失:
-691.44 CZK
最大連続の負け:
8 (-49 665.62 CZK)
最大連続損失:
-49 665.62 CZK (8)
月間成長:
16.46%
年間予想:
199.71%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
36 859.46 CZK
最大の:
54 328.97 CZK (187.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.88% (54 331.47 CZK)
エクイティによる:
90.15% (66 023.26 CZK)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 354
GBPNZD 276
EURJPY 170
GBPCAD 133
AUDCAD 125
GBPSGD 118
GBPAUD 118
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 65
CHFSGD 64
AUDUSD 63
EURGBP 59
AUDJPY 57
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
EURCAD 39
NZDUSD 38
USDSGD 36
GBPJPY 35
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 20
USDCAD 19
GBPCHF 10
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.7K
GBPNZD 207
EURJPY 132
GBPCAD 108
AUDCAD 64
GBPSGD 99
GBPAUD 131
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 94
CHFSGD 86
AUDUSD 51
EURGBP 78
AUDJPY 4
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
EURCAD 37
NZDUSD 46
USDSGD 10
GBPJPY 84
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 26
USDCAD 21
GBPCHF 32
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -85K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 17K
AUDCAD 10K
GBPSGD 14K
GBPAUD 22K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.6K
CHFSGD 12K
AUDUSD 5.6K
EURGBP 5.7K
AUDJPY 3.3K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
EURCAD 5.1K
NZDUSD 4.8K
USDSGD 3.7K
GBPJPY 12K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.6K
USDCAD 3K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 303
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 211.98 CZK
最悪のトレード: -12 089 CZK
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 708.69 CZK
最大連続損失: -49 665.62 CZK

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.75 × 20304
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.11 × 2753
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
78 より多く...
レビューなし
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
