Negociações:
2 606
Negociações com lucro:
2 439 (93.59%)
Negociações com perda:
167 (6.41%)
Melhor negociação:
3 211.98 CZK
Pior negociação:
-12 089.20 CZK
Lucro bruto:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
Perda bruta:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
126 (2 708.69 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
34 318.69 CZK (75)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
144.91%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
1 332 (51.11%)
Negociações curtas:
1 274 (48.89%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
35.49 CZK
Lucro médio:
85.26 CZK
Perda média:
-691.44 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-49 665.62 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-49 665.62 CZK (8)
Crescimento mensal:
16.46%
Previsão anual:
199.71%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36 859.46 CZK
Máximo:
54 328.97 CZK (187.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.88% (54 331.47 CZK)
Pelo Capital Líquido:
90.15% (66 023.26 CZK)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|GBPNZD
|276
|EURJPY
|170
|GBPCAD
|133
|AUDCAD
|125
|GBPSGD
|118
|GBPAUD
|118
|AUDNZD
|95
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|84
|NZDJPY
|73
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|65
|CHFSGD
|64
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|59
|AUDJPY
|57
|EURUSD
|46
|EURNZD
|46
|CHFJPY
|45
|USDJPY
|45
|SGDJPY
|43
|AUDCHF
|42
|NZDCHF
|40
|EURCAD
|39
|NZDUSD
|38
|USDSGD
|36
|GBPJPY
|35
|AUDSGD
|30
|CADCHF
|29
|CADJPY
|24
|EURSGD
|20
|USDCAD
|19
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPNZD
|207
|EURJPY
|132
|GBPCAD
|108
|AUDCAD
|64
|GBPSGD
|99
|GBPAUD
|131
|AUDNZD
|-241
|NZDCAD
|61
|USDCHF
|89
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|94
|CHFSGD
|86
|AUDUSD
|51
|EURGBP
|78
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|85
|EURNZD
|83
|CHFJPY
|103
|USDJPY
|-29
|SGDJPY
|46
|AUDCHF
|54
|NZDCHF
|53
|EURCAD
|37
|NZDUSD
|46
|USDSGD
|10
|GBPJPY
|84
|AUDSGD
|25
|CADCHF
|28
|CADJPY
|40
|EURSGD
|26
|USDCAD
|21
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-85K
|GBPNZD
|41K
|EURJPY
|21K
|GBPCAD
|17K
|AUDCAD
|10K
|GBPSGD
|14K
|GBPAUD
|22K
|AUDNZD
|-37K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|7.6K
|NZDJPY
|11K
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|9.6K
|CHFSGD
|12K
|AUDUSD
|5.6K
|EURGBP
|5.7K
|AUDJPY
|3.3K
|EURUSD
|8.5K
|EURNZD
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-692
|SGDJPY
|7.2K
|AUDCHF
|4.6K
|NZDCHF
|4.5K
|EURCAD
|5.1K
|NZDUSD
|4.8K
|USDSGD
|3.7K
|GBPJPY
|12K
|AUDSGD
|4.2K
|CADCHF
|2.7K
|CADJPY
|6.4K
|EURSGD
|3.6K
|USDCAD
|3K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCHF
|303
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 211.98 CZK
Pior negociação: -12 089 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 75
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 708.69 CZK
Máxima perda consecutiva: -49 665.62 CZK
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.75 × 20304
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.11 × 2753
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
