Sinais / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 251%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 606
Negociações com lucro:
2 439 (93.59%)
Negociações com perda:
167 (6.41%)
Melhor negociação:
3 211.98 CZK
Pior negociação:
-12 089.20 CZK
Lucro bruto:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
Perda bruta:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
126 (2 708.69 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
34 318.69 CZK (75)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
144.91%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
1 332 (51.11%)
Negociações curtas:
1 274 (48.89%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
35.49 CZK
Lucro médio:
85.26 CZK
Perda média:
-691.44 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-49 665.62 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-49 665.62 CZK (8)
Crescimento mensal:
16.46%
Previsão anual:
199.71%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36 859.46 CZK
Máximo:
54 328.97 CZK (187.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.88% (54 331.47 CZK)
Pelo Capital Líquido:
90.15% (66 023.26 CZK)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 354
GBPNZD 276
EURJPY 170
GBPCAD 133
AUDCAD 125
GBPSGD 118
GBPAUD 118
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 65
CHFSGD 64
AUDUSD 63
EURGBP 59
AUDJPY 57
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
EURCAD 39
NZDUSD 38
USDSGD 36
GBPJPY 35
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 20
USDCAD 19
GBPCHF 10
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.7K
GBPNZD 207
EURJPY 132
GBPCAD 108
AUDCAD 64
GBPSGD 99
GBPAUD 131
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 94
CHFSGD 86
AUDUSD 51
EURGBP 78
AUDJPY 4
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
EURCAD 37
NZDUSD 46
USDSGD 10
GBPJPY 84
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 26
USDCAD 21
GBPCHF 32
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -85K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 17K
AUDCAD 10K
GBPSGD 14K
GBPAUD 22K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.6K
CHFSGD 12K
AUDUSD 5.6K
EURGBP 5.7K
AUDJPY 3.3K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
EURCAD 5.1K
NZDUSD 4.8K
USDSGD 3.7K
GBPJPY 12K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.6K
USDCAD 3K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 303
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 211.98 CZK
Pior negociação: -12 089 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 75
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 708.69 CZK
Máxima perda consecutiva: -49 665.62 CZK

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.75 × 20304
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.11 × 2753
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
78 mais ...
Sem comentários
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
