Señales / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 251%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 606
Transacciones Rentables:
2 439 (93.59%)
Transacciones Irrentables:
167 (6.41%)
Mejor transacción:
3 211.98 CZK
Peor transacción:
-12 089.20 CZK
Beneficio Bruto:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
Pérdidas Brutas:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
126 (2 708.69 CZK)
Beneficio máximo consecutivo:
34 318.69 CZK (75)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
144.91%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
119
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.70
Transacciones Largas:
1 332 (51.11%)
Transacciones Cortas:
1 274 (48.89%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
35.49 CZK
Beneficio medio:
85.26 CZK
Pérdidas medias:
-691.44 CZK
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-49 665.62 CZK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49 665.62 CZK (8)
Crecimiento al mes:
16.46%
Pronóstico anual:
199.71%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
36 859.46 CZK
Máxima:
54 328.97 CZK (187.89%)
Reducción relativa:
De balance:
56.88% (54 331.47 CZK)
De fondos:
90.15% (66 023.26 CZK)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 354
GBPNZD 276
EURJPY 170
GBPCAD 133
AUDCAD 125
GBPSGD 118
GBPAUD 118
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 65
CHFSGD 64
AUDUSD 63
EURGBP 59
AUDJPY 57
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
EURCAD 39
NZDUSD 38
USDSGD 36
GBPJPY 35
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 20
USDCAD 19
GBPCHF 10
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.7K
GBPNZD 207
EURJPY 132
GBPCAD 108
AUDCAD 64
GBPSGD 99
GBPAUD 131
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 94
CHFSGD 86
AUDUSD 51
EURGBP 78
AUDJPY 4
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
EURCAD 37
NZDUSD 46
USDSGD 10
GBPJPY 84
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 26
USDCAD 21
GBPCHF 32
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -85K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 17K
AUDCAD 10K
GBPSGD 14K
GBPAUD 22K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.6K
CHFSGD 12K
AUDUSD 5.6K
EURGBP 5.7K
AUDJPY 3.3K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
EURCAD 5.1K
NZDUSD 4.8K
USDSGD 3.7K
GBPJPY 12K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.6K
USDCAD 3K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 303
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 211.98 CZK
Peor transacción: -12 089 CZK
Máximo de ganancias consecutivas: 75
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 708.69 CZK
Pérdidas máximas consecutivas: -49 665.62 CZK

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.75 × 20304
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.11 × 2753
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
otros 78...
No hay comentarios
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
