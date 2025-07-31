SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
991
Bénéfice trades:
940 (94.85%)
Perte trades:
51 (5.15%)
Meilleure transaction:
2 208.98 CZK
Pire transaction:
-12 089.20 CZK
Bénéfice brut:
52 875.56 CZK (232 006 pips)
Perte brute:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
126 (2 708.69 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
11 409.02 CZK (63)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
194
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
428 (43.19%)
Courts trades:
563 (56.81%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-36.82 CZK
Bénéfice moyen:
56.25 CZK
Perte moyenne:
-1 752.23 CZK
Pertes consécutives maximales:
8 (-49 665.62 CZK)
Perte consécutive maximale:
-49 665.62 CZK (8)
Croissance mensuelle:
-52.88%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36 859.46 CZK
Maximal:
54 328.97 CZK (187.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.88% (54 331.47 CZK)
Par fonds propres:
81.47% (62 933.75 CZK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 99
GBPNZD 98
XAUUSD 96
GBPSGD 69
GBPCAD 50
NZDCAD 45
AUDCAD 43
USDCHF 39
AUDNZD 36
EURGBP 31
CHFSGD 30
AUDUSD 27
EURCAD 24
USDSGD 23
GBPUSD 20
EURAUD 20
EURUSD 19
AUDJPY 19
SGDJPY 19
GBPAUD 18
NZDUSD 17
NZDJPY 17
CHFJPY 16
NZDCHF 16
GBPJPY 14
CADCHF 12
EURSGD 12
USDJPY 11
AUDCHF 11
EURNZD 10
USDCAD 9
CADJPY 9
GBPCHF 7
AUDSGD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 71
GBPNZD 59
XAUUSD -2.7K
GBPSGD 40
GBPCAD 27
NZDCAD 28
AUDCAD 19
USDCHF 44
AUDNZD 17
EURGBP 41
CHFSGD 51
AUDUSD 17
EURCAD 23
USDSGD 19
GBPUSD 34
EURAUD 41
EURUSD 40
AUDJPY 21
SGDJPY 24
GBPAUD 15
NZDUSD 20
NZDJPY 20
CHFJPY 45
NZDCHF 20
GBPJPY 34
CADCHF 14
EURSGD 15
USDJPY 20
AUDCHF 11
EURNZD 20
USDCAD 11
CADJPY 22
GBPCHF 25
AUDSGD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 11K
GBPNZD 12K
XAUUSD -336K
GBPSGD 7K
GBPCAD 5.1K
NZDCAD 4K
AUDCAD 3.1K
USDCHF 3.4K
AUDNZD 3K
EURGBP 3.1K
CHFSGD 6.6K
AUDUSD 1.8K
EURCAD 3.2K
USDSGD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURAUD 6.4K
EURUSD 3.9K
AUDJPY 3K
SGDJPY 3.5K
GBPAUD 2.7K
NZDUSD 2K
NZDJPY 2.8K
CHFJPY 6.6K
NZDCHF 1.6K
GBPJPY 4.6K
CADCHF 1.2K
EURSGD 2.2K
USDJPY 3K
AUDCHF 1K
EURNZD 3.3K
USDCAD 1.6K
CADJPY 3.2K
GBPCHF 1.9K
AUDSGD 612
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 208.98 CZK
Pire transaction: -12 089 CZK
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 708.69 CZK
Perte consécutive maximale: -49 665.62 CZK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1511
GOMarketsMU-Live
2.88 × 16
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 29
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
Exness-MT5Real12
3.71 × 68
FusionMarkets-Live
3.86 × 17316
RoboForex-ECN
4.39 × 1638
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
5.13 × 166
ICMarketsSC-MT5-4
5.13 × 1345
Exness-MT5Real7
5.50 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 71
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
62 plus...
Aucun avis
2025.10.06 19:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
50 USD par mois
-23%
0
0
USD
46K
CZK
10
92%
991
94%
100%
0.59
-36.82
CZK
81%
1:500
Copier

