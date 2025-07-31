- Croissance
Trades:
991
Bénéfice trades:
940 (94.85%)
Perte trades:
51 (5.15%)
Meilleure transaction:
2 208.98 CZK
Pire transaction:
-12 089.20 CZK
Bénéfice brut:
52 875.56 CZK (232 006 pips)
Perte brute:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
126 (2 708.69 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
11 409.02 CZK (63)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
194
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
428 (43.19%)
Courts trades:
563 (56.81%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-36.82 CZK
Bénéfice moyen:
56.25 CZK
Perte moyenne:
-1 752.23 CZK
Pertes consécutives maximales:
8 (-49 665.62 CZK)
Perte consécutive maximale:
-49 665.62 CZK (8)
Croissance mensuelle:
-52.88%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36 859.46 CZK
Maximal:
54 328.97 CZK (187.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.88% (54 331.47 CZK)
Par fonds propres:
81.47% (62 933.75 CZK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY
|99
|GBPNZD
|98
|XAUUSD
|96
|GBPSGD
|69
|GBPCAD
|50
|NZDCAD
|45
|AUDCAD
|43
|USDCHF
|39
|AUDNZD
|36
|EURGBP
|31
|CHFSGD
|30
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|24
|USDSGD
|23
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|20
|EURUSD
|19
|AUDJPY
|19
|SGDJPY
|19
|GBPAUD
|18
|NZDUSD
|17
|NZDJPY
|17
|CHFJPY
|16
|NZDCHF
|16
|GBPJPY
|14
|CADCHF
|12
|EURSGD
|12
|USDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|10
|USDCAD
|9
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|7
|AUDSGD
|5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|71
|GBPNZD
|59
|XAUUSD
|-2.7K
|GBPSGD
|40
|GBPCAD
|27
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|44
|AUDNZD
|17
|EURGBP
|41
|CHFSGD
|51
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|23
|USDSGD
|19
|GBPUSD
|34
|EURAUD
|41
|EURUSD
|40
|AUDJPY
|21
|SGDJPY
|24
|GBPAUD
|15
|NZDUSD
|20
|NZDJPY
|20
|CHFJPY
|45
|NZDCHF
|20
|GBPJPY
|34
|CADCHF
|14
|EURSGD
|15
|USDJPY
|20
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|20
|USDCAD
|11
|CADJPY
|22
|GBPCHF
|25
|AUDSGD
|5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|11K
|GBPNZD
|12K
|XAUUSD
|-336K
|GBPSGD
|7K
|GBPCAD
|5.1K
|NZDCAD
|4K
|AUDCAD
|3.1K
|USDCHF
|3.4K
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|3.1K
|CHFSGD
|6.6K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCAD
|3.2K
|USDSGD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|EURAUD
|6.4K
|EURUSD
|3.9K
|AUDJPY
|3K
|SGDJPY
|3.5K
|GBPAUD
|2.7K
|NZDUSD
|2K
|NZDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|6.6K
|NZDCHF
|1.6K
|GBPJPY
|4.6K
|CADCHF
|1.2K
|EURSGD
|2.2K
|USDJPY
|3K
|AUDCHF
|1K
|EURNZD
|3.3K
|USDCAD
|1.6K
|CADJPY
|3.2K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDSGD
|612
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 208.98 CZK
Pire transaction: -12 089 CZK
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 708.69 CZK
Perte consécutive maximale: -49 665.62 CZK
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bybit-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
PUPrime-Live
|0.86 × 7
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 1511
GOMarketsMU-Live
|2.88 × 16
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 29
VantageInternational-Live 3
|3.20 × 5
Exness-MT5Real12
|3.71 × 68
FusionMarkets-Live
|3.86 × 17316
RoboForex-ECN
|4.39 × 1638
ICMarketsAU-Live
|4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
Darwinex-Live
|4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
|4.90 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
|5.13 × 166
ICMarketsSC-MT5-4
|5.13 × 1345
Exness-MT5Real7
|5.50 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.90 × 71
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
