Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.11 × 174 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.75 × 1511 GOMarketsMU-Live 2.88 × 16 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.03 × 29 VantageInternational-Live 3 3.20 × 5 Exness-MT5Real12 3.71 × 68 FusionMarkets-Live 3.86 × 17316 RoboForex-ECN 4.39 × 1638 ICMarketsAU-Live 4.50 × 2 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 Darwinex-Live 4.88 × 1104 ValutradesSeychelles-Live 4.90 × 10 ForexTimeFXTM-Live01 5.13 × 166 ICMarketsSC-MT5-4 5.13 × 1345 Exness-MT5Real7 5.50 × 16 CapitalPointTrading-MT5-4 5.90 × 71 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 62 plus...