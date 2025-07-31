SignalsSections
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
22 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 238%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 563
Profit Trades:
2 398 (93.56%)
Loss Trades:
165 (6.44%)
Best trade:
3 211.98 CZK
Worst trade:
-12 089.20 CZK
Gross Profit:
205 094.50 CZK (745 006 pips)
Gross Loss:
-115 287.59 CZK (568 290 pips)
Maximum consecutive wins:
126 (2 708.69 CZK)
Maximal consecutive profit:
34 318.69 CZK (75)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
144.91%
Latest trade:
21 minutes ago
Trades per week:
77
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.65
Long Trades:
1 299 (50.68%)
Short Trades:
1 264 (49.32%)
Profit Factor:
1.78
Expected Payoff:
35.04 CZK
Average Profit:
85.53 CZK
Average Loss:
-698.71 CZK
Maximum consecutive losses:
8 (-49 665.62 CZK)
Maximal consecutive loss:
-49 665.62 CZK (8)
Monthly growth:
13.23%
Annual Forecast:
160.52%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
36 859.46 CZK
Maximal:
54 328.97 CZK (187.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
56.88% (54 331.47 CZK)
By Equity:
90.15% (66 023.26 CZK)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 344
GBPNZD 274
EURJPY 169
GBPCAD 131
AUDCAD 123
GBPAUD 118
GBPSGD 112
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 64
AUDUSD 63
CHFSGD 62
AUDJPY 57
EURGBP 56
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
USDSGD 36
NZDUSD 36
GBPJPY 35
EURCAD 31
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 19
USDCAD 17
GBPCHF 10
EURCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 205
EURJPY 132
GBPCAD 105
AUDCAD 64
GBPAUD 131
GBPSGD 96
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 93
AUDUSD 51
CHFSGD 84
AUDJPY 4
EURGBP 76
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
USDSGD 10
NZDUSD 45
GBPJPY 84
EURCAD 32
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 25
USDCAD 19
GBPCHF 32
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -96K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 16K
AUDCAD 10K
GBPAUD 22K
GBPSGD 14K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.5K
AUDUSD 5.6K
CHFSGD 12K
AUDJPY 3.3K
EURGBP 5.5K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
USDSGD 3.7K
NZDUSD 4.6K
GBPJPY 12K
EURCAD 4.4K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.5K
USDCAD 2.7K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 184
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 211.98 CZK
Worst trade: -12 089 CZK
Maximum consecutive wins: 75
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +2 708.69 CZK
Maximal consecutive loss: -49 665.62 CZK

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.78 × 20120
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.06 × 2739
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
78 more...
No reviews
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
