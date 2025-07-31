信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 251%
FusionMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 606
盈利交易:
2 439 (93.59%)
亏损交易:
167 (6.41%)
最好交易:
3 211.98 CZK
最差交易:
-12 089.20 CZK
毛利:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
毛利亏损:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
最大连续赢利:
126 (2 708.69 CZK)
最大连续盈利:
34 318.69 CZK (75)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
144.91%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
119
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.70
长期交易:
1 332 (51.11%)
短期交易:
1 274 (48.89%)
利润因子:
1.80
预期回报:
35.49 CZK
平均利润:
85.26 CZK
平均损失:
-691.44 CZK
最大连续失误:
8 (-49 665.62 CZK)
最大连续亏损:
-49 665.62 CZK (8)
每月增长:
16.46%
年度预测:
199.71%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
36 859.46 CZK
最大值:
54 328.97 CZK (187.89%)
相对跌幅:
结余:
56.88% (54 331.47 CZK)
净值:
90.15% (66 023.26 CZK)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 354
GBPNZD 276
EURJPY 170
GBPCAD 133
AUDCAD 125
GBPSGD 118
GBPAUD 118
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 65
CHFSGD 64
AUDUSD 63
EURGBP 59
AUDJPY 57
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
EURCAD 39
NZDUSD 38
USDSGD 36
GBPJPY 35
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 20
USDCAD 19
GBPCHF 10
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.7K
GBPNZD 207
EURJPY 132
GBPCAD 108
AUDCAD 64
GBPSGD 99
GBPAUD 131
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 94
CHFSGD 86
AUDUSD 51
EURGBP 78
AUDJPY 4
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
EURCAD 37
NZDUSD 46
USDSGD 10
GBPJPY 84
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 26
USDCAD 21
GBPCHF 32
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -85K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 17K
AUDCAD 10K
GBPSGD 14K
GBPAUD 22K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.6K
CHFSGD 12K
AUDUSD 5.6K
EURGBP 5.7K
AUDJPY 3.3K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
EURCAD 5.1K
NZDUSD 4.8K
USDSGD 3.7K
GBPJPY 12K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.6K
USDCAD 3K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 303
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 211.98 CZK
最差交易: -12 089 CZK
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 708.69 CZK
最大连续亏损: -49 665.62 CZK

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.75 × 20301
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.11 × 2753
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
78 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
每月50 USD
251%
0
0
USD
70K
CZK
22
87%
2 606
93%
100%
1.80
35.49
CZK
90%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载