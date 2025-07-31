- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 606
盈利交易:
2 439 (93.59%)
亏损交易:
167 (6.41%)
最好交易:
3 211.98 CZK
最差交易:
-12 089.20 CZK
毛利:
207 945.85 CZK (760 169 pips)
毛利亏损:
-115 471.26 CZK (569 029 pips)
最大连续赢利:
126 (2 708.69 CZK)
最大连续盈利:
34 318.69 CZK (75)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
144.91%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
119
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.70
长期交易:
1 332 (51.11%)
短期交易:
1 274 (48.89%)
利润因子:
1.80
预期回报:
35.49 CZK
平均利润:
85.26 CZK
平均损失:
-691.44 CZK
最大连续失误:
8 (-49 665.62 CZK)
最大连续亏损:
-49 665.62 CZK (8)
每月增长:
16.46%
年度预测:
199.71%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
36 859.46 CZK
最大值:
54 328.97 CZK (187.89%)
相对跌幅:
结余:
56.88% (54 331.47 CZK)
净值:
90.15% (66 023.26 CZK)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|GBPNZD
|276
|EURJPY
|170
|GBPCAD
|133
|AUDCAD
|125
|GBPSGD
|118
|GBPAUD
|118
|AUDNZD
|95
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|84
|NZDJPY
|73
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|65
|CHFSGD
|64
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|59
|AUDJPY
|57
|EURUSD
|46
|EURNZD
|46
|CHFJPY
|45
|USDJPY
|45
|SGDJPY
|43
|AUDCHF
|42
|NZDCHF
|40
|EURCAD
|39
|NZDUSD
|38
|USDSGD
|36
|GBPJPY
|35
|AUDSGD
|30
|CADCHF
|29
|CADJPY
|24
|EURSGD
|20
|USDCAD
|19
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPNZD
|207
|EURJPY
|132
|GBPCAD
|108
|AUDCAD
|64
|GBPSGD
|99
|GBPAUD
|131
|AUDNZD
|-241
|NZDCAD
|61
|USDCHF
|89
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|94
|CHFSGD
|86
|AUDUSD
|51
|EURGBP
|78
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|85
|EURNZD
|83
|CHFJPY
|103
|USDJPY
|-29
|SGDJPY
|46
|AUDCHF
|54
|NZDCHF
|53
|EURCAD
|37
|NZDUSD
|46
|USDSGD
|10
|GBPJPY
|84
|AUDSGD
|25
|CADCHF
|28
|CADJPY
|40
|EURSGD
|26
|USDCAD
|21
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-85K
|GBPNZD
|41K
|EURJPY
|21K
|GBPCAD
|17K
|AUDCAD
|10K
|GBPSGD
|14K
|GBPAUD
|22K
|AUDNZD
|-37K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|7.6K
|NZDJPY
|11K
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|9.6K
|CHFSGD
|12K
|AUDUSD
|5.6K
|EURGBP
|5.7K
|AUDJPY
|3.3K
|EURUSD
|8.5K
|EURNZD
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-692
|SGDJPY
|7.2K
|AUDCHF
|4.6K
|NZDCHF
|4.5K
|EURCAD
|5.1K
|NZDUSD
|4.8K
|USDSGD
|3.7K
|GBPJPY
|12K
|AUDSGD
|4.2K
|CADCHF
|2.7K
|CADJPY
|6.4K
|EURSGD
|3.6K
|USDCAD
|3K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCHF
|303
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 211.98 CZK
最差交易: -12 089 CZK
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 708.69 CZK
最大连续亏损: -49 665.62 CZK
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.75 × 20301
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.11 × 2753
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
251%
0
0
USD
USD
70K
CZK
CZK
22
87%
2 606
93%
100%
1.80
35.49
CZK
CZK
90%
1:500