시그널 / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 293%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 727
이익 거래:
2 553 (93.61%)
손실 거래:
174 (6.38%)
최고의 거래:
3 211.98 CZK
최악의 거래:
-12 089.20 CZK
총 수익:
216 845.12 CZK (808 817 pips)
총 손실:
-116 154.07 CZK (573 297 pips)
연속 최대 이익:
126 (2 708.69 CZK)
연속 최대 이익:
34 318.69 CZK (75)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
144.91%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
138
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
1 401 (51.38%)
숏(주식차입매도):
1 326 (48.62%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
36.92 CZK
평균 이익:
84.94 CZK
평균 손실:
-667.55 CZK
연속 최대 손실:
8 (-49 665.62 CZK)
연속 최대 손실:
-49 665.62 CZK (8)
월별 성장률:
24.74%
연간 예측:
300.21%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36 859.46 CZK
최대한의:
54 328.97 CZK (187.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.88% (54 331.47 CZK)
자본금별:
90.15% (66 023.26 CZK)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 372
GBPNZD 284
EURJPY 183
GBPCAD 135
AUDCAD 135
GBPAUD 126
GBPSGD 124
AUDNZD 97
USDCHF 96
NZDCAD 93
NZDJPY 76
EURAUD 72
AUDUSD 70
CHFSGD 65
GBPUSD 65
EURGBP 59
AUDJPY 57
CHFJPY 54
EURUSD 46
EURNZD 46
USDJPY 45
SGDJPY 45
NZDCHF 43
AUDCHF 42
EURCAD 41
USDSGD 40
NZDUSD 40
GBPJPY 35
CADCHF 34
AUDSGD 30
CADJPY 24
EURSGD 20
USDCAD 19
GBPCHF 10
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3K
GBPNZD 216
EURJPY 138
GBPCAD 109
AUDCAD 66
GBPAUD 140
GBPSGD 102
AUDNZD -240
USDCHF 107
NZDCAD 62
NZDJPY 72
EURAUD 141
AUDUSD 57
CHFSGD 88
GBPUSD 94
EURGBP 78
AUDJPY 4
CHFJPY 115
EURUSD 85
EURNZD 83
USDJPY -29
SGDJPY 47
NZDCHF 57
AUDCHF 54
EURCAD 38
USDSGD 13
NZDUSD 50
GBPJPY 84
CADCHF 30
AUDSGD 25
CADJPY 40
EURSGD 26
USDCAD 21
GBPCHF 32
EURCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -53K
GBPNZD 43K
EURJPY 23K
GBPCAD 17K
AUDCAD 11K
GBPAUD 23K
GBPSGD 15K
AUDNZD -37K
USDCHF 8.9K
NZDCAD 9.1K
NZDJPY 12K
EURAUD 22K
AUDUSD 6.2K
CHFSGD 12K
GBPUSD 9.6K
EURGBP 5.7K
AUDJPY 3.3K
CHFJPY 18K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
USDJPY -692
SGDJPY 7.4K
NZDCHF 4.8K
AUDCHF 4.6K
EURCAD 5.3K
USDSGD 4.2K
NZDUSD 5.1K
GBPJPY 12K
CADCHF 2.9K
AUDSGD 4.2K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.6K
USDCAD 3K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 303
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 211.98 CZK
최악의 거래: -12 089 CZK
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 708.69 CZK
연속 최대 손실: -49 665.62 CZK

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.65 × 21038
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 2
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.36 × 2799
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 더...
리뷰 없음
2026.01.08 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 17:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
