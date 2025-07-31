- 자본
- 축소
트레이드:
2 727
이익 거래:
2 553 (93.61%)
손실 거래:
174 (6.38%)
최고의 거래:
3 211.98 CZK
최악의 거래:
-12 089.20 CZK
총 수익:
216 845.12 CZK (808 817 pips)
총 손실:
-116 154.07 CZK (573 297 pips)
연속 최대 이익:
126 (2 708.69 CZK)
연속 최대 이익:
34 318.69 CZK (75)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
144.91%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
138
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
1 401 (51.38%)
숏(주식차입매도):
1 326 (48.62%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
36.92 CZK
평균 이익:
84.94 CZK
평균 손실:
-667.55 CZK
연속 최대 손실:
8 (-49 665.62 CZK)
연속 최대 손실:
-49 665.62 CZK (8)
월별 성장률:
24.74%
연간 예측:
300.21%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36 859.46 CZK
최대한의:
54 328.97 CZK (187.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.88% (54 331.47 CZK)
자본금별:
90.15% (66 023.26 CZK)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|372
|GBPNZD
|284
|EURJPY
|183
|GBPCAD
|135
|AUDCAD
|135
|GBPAUD
|126
|GBPSGD
|124
|AUDNZD
|97
|USDCHF
|96
|NZDCAD
|93
|NZDJPY
|76
|EURAUD
|72
|AUDUSD
|70
|CHFSGD
|65
|GBPUSD
|65
|EURGBP
|59
|AUDJPY
|57
|CHFJPY
|54
|EURUSD
|46
|EURNZD
|46
|USDJPY
|45
|SGDJPY
|45
|NZDCHF
|43
|AUDCHF
|42
|EURCAD
|41
|USDSGD
|40
|NZDUSD
|40
|GBPJPY
|35
|CADCHF
|34
|AUDSGD
|30
|CADJPY
|24
|EURSGD
|20
|USDCAD
|19
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPNZD
|216
|EURJPY
|138
|GBPCAD
|109
|AUDCAD
|66
|GBPAUD
|140
|GBPSGD
|102
|AUDNZD
|-240
|USDCHF
|107
|NZDCAD
|62
|NZDJPY
|72
|EURAUD
|141
|AUDUSD
|57
|CHFSGD
|88
|GBPUSD
|94
|EURGBP
|78
|AUDJPY
|4
|CHFJPY
|115
|EURUSD
|85
|EURNZD
|83
|USDJPY
|-29
|SGDJPY
|47
|NZDCHF
|57
|AUDCHF
|54
|EURCAD
|38
|USDSGD
|13
|NZDUSD
|50
|GBPJPY
|84
|CADCHF
|30
|AUDSGD
|25
|CADJPY
|40
|EURSGD
|26
|USDCAD
|21
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-53K
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|23K
|GBPCAD
|17K
|AUDCAD
|11K
|GBPAUD
|23K
|GBPSGD
|15K
|AUDNZD
|-37K
|USDCHF
|8.9K
|NZDCAD
|9.1K
|NZDJPY
|12K
|EURAUD
|22K
|AUDUSD
|6.2K
|CHFSGD
|12K
|GBPUSD
|9.6K
|EURGBP
|5.7K
|AUDJPY
|3.3K
|CHFJPY
|18K
|EURUSD
|8.5K
|EURNZD
|15K
|USDJPY
|-692
|SGDJPY
|7.4K
|NZDCHF
|4.8K
|AUDCHF
|4.6K
|EURCAD
|5.3K
|USDSGD
|4.2K
|NZDUSD
|5.1K
|GBPJPY
|12K
|CADCHF
|2.9K
|AUDSGD
|4.2K
|CADJPY
|6.4K
|EURSGD
|3.6K
|USDCAD
|3K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCHF
|303
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 211.98 CZK
최악의 거래: -12 089 CZK
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 708.69 CZK
연속 최대 손실: -49 665.62 CZK
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
293%
0
0
USD
USD
78K
CZK
CZK
24
87%
2 727
93%
100%
1.86
36.92
CZK
CZK
90%
1:500