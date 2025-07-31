- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 563
Прибыльных трейдов:
2 398 (93.56%)
Убыточных трейдов:
165 (6.44%)
Лучший трейд:
3 211.98 CZK
Худший трейд:
-12 089.20 CZK
Общая прибыль:
205 094.50 CZK (745 006 pips)
Общий убыток:
-115 287.59 CZK (568 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
126 (2 708.69 CZK)
Макс. прибыль в серии:
34 318.69 CZK (75)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
144.91%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
1 299 (50.68%)
Коротких трейдов:
1 264 (49.32%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
35.04 CZK
Средняя прибыль:
85.53 CZK
Средний убыток:
-698.71 CZK
Макс. серия проигрышей:
8 (-49 665.62 CZK)
Макс. убыток в серии:
-49 665.62 CZK (8)
Прирост в месяц:
13.23%
Годовой прогноз:
160.52%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36 859.46 CZK
Максимальная:
54 328.97 CZK (187.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.88% (54 331.47 CZK)
По эквити:
90.15% (66 023.26 CZK)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|GBPNZD
|274
|EURJPY
|169
|GBPCAD
|131
|AUDCAD
|123
|GBPAUD
|118
|GBPSGD
|112
|AUDNZD
|95
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|84
|NZDJPY
|73
|EURAUD
|70
|GBPUSD
|64
|AUDUSD
|63
|CHFSGD
|62
|AUDJPY
|57
|EURGBP
|56
|EURUSD
|46
|EURNZD
|46
|CHFJPY
|45
|USDJPY
|45
|SGDJPY
|43
|AUDCHF
|42
|NZDCHF
|40
|USDSGD
|36
|NZDUSD
|36
|GBPJPY
|35
|EURCAD
|31
|AUDSGD
|30
|CADCHF
|29
|CADJPY
|24
|EURSGD
|19
|USDCAD
|17
|GBPCHF
|10
|EURCHF
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPNZD
|205
|EURJPY
|132
|GBPCAD
|105
|AUDCAD
|64
|GBPAUD
|131
|GBPSGD
|96
|AUDNZD
|-241
|NZDCAD
|61
|USDCHF
|89
|NZDJPY
|69
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|93
|AUDUSD
|51
|CHFSGD
|84
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|76
|EURUSD
|85
|EURNZD
|83
|CHFJPY
|103
|USDJPY
|-29
|SGDJPY
|46
|AUDCHF
|54
|NZDCHF
|53
|USDSGD
|10
|NZDUSD
|45
|GBPJPY
|84
|EURCAD
|32
|AUDSGD
|25
|CADCHF
|28
|CADJPY
|40
|EURSGD
|25
|USDCAD
|19
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-96K
|GBPNZD
|41K
|EURJPY
|21K
|GBPCAD
|16K
|AUDCAD
|10K
|GBPAUD
|22K
|GBPSGD
|14K
|AUDNZD
|-37K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|7.6K
|NZDJPY
|11K
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|9.5K
|AUDUSD
|5.6K
|CHFSGD
|12K
|AUDJPY
|3.3K
|EURGBP
|5.5K
|EURUSD
|8.5K
|EURNZD
|15K
|CHFJPY
|16K
|USDJPY
|-692
|SGDJPY
|7.2K
|AUDCHF
|4.6K
|NZDCHF
|4.5K
|USDSGD
|3.7K
|NZDUSD
|4.6K
|GBPJPY
|12K
|EURCAD
|4.4K
|AUDSGD
|4.2K
|CADCHF
|2.7K
|CADJPY
|6.4K
|EURSGD
|3.5K
|USDCAD
|2.7K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCHF
|184
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 211.98 CZK
Худший трейд: -12 089 CZK
Макс. серия выигрышей: 75
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 708.69 CZK
Макс. убыток в серии: -49 665.62 CZK
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.77 × 20124
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.06 × 2739
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
