Сигналы / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 238%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 563
Прибыльных трейдов:
2 398 (93.56%)
Убыточных трейдов:
165 (6.44%)
Лучший трейд:
3 211.98 CZK
Худший трейд:
-12 089.20 CZK
Общая прибыль:
205 094.50 CZK (745 006 pips)
Общий убыток:
-115 287.59 CZK (568 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
126 (2 708.69 CZK)
Макс. прибыль в серии:
34 318.69 CZK (75)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
144.91%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
1 299 (50.68%)
Коротких трейдов:
1 264 (49.32%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
35.04 CZK
Средняя прибыль:
85.53 CZK
Средний убыток:
-698.71 CZK
Макс. серия проигрышей:
8 (-49 665.62 CZK)
Макс. убыток в серии:
-49 665.62 CZK (8)
Прирост в месяц:
13.23%
Годовой прогноз:
160.52%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36 859.46 CZK
Максимальная:
54 328.97 CZK (187.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.88% (54 331.47 CZK)
По эквити:
90.15% (66 023.26 CZK)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 344
GBPNZD 274
EURJPY 169
GBPCAD 131
AUDCAD 123
GBPAUD 118
GBPSGD 112
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 64
AUDUSD 63
CHFSGD 62
AUDJPY 57
EURGBP 56
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
USDSGD 36
NZDUSD 36
GBPJPY 35
EURCAD 31
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 19
USDCAD 17
GBPCHF 10
EURCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 205
EURJPY 132
GBPCAD 105
AUDCAD 64
GBPAUD 131
GBPSGD 96
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 93
AUDUSD 51
CHFSGD 84
AUDJPY 4
EURGBP 76
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
USDSGD 10
NZDUSD 45
GBPJPY 84
EURCAD 32
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 25
USDCAD 19
GBPCHF 32
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -96K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 16K
AUDCAD 10K
GBPAUD 22K
GBPSGD 14K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.5K
AUDUSD 5.6K
CHFSGD 12K
AUDJPY 3.3K
EURGBP 5.5K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
USDSGD 3.7K
NZDUSD 4.6K
GBPJPY 12K
EURCAD 4.4K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.5K
USDCAD 2.7K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 184
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 211.98 CZK
Худший трейд: -12 089 CZK
Макс. серия выигрышей: 75
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 708.69 CZK
Макс. убыток в серии: -49 665.62 CZK

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.77 × 20124
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.06 × 2739
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
Нет отзывов
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
