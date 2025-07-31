SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
991
Profit Trade:
940 (94.85%)
Loss Trade:
51 (5.15%)
Best Trade:
2 208.98 CZK
Worst Trade:
-12 089.20 CZK
Profitto lordo:
52 875.56 CZK (232 006 pips)
Perdita lorda:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (2 708.69 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
11 409.02 CZK (63)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
194
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
428 (43.19%)
Short Trade:
563 (56.81%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-36.82 CZK
Profitto medio:
56.25 CZK
Perdita media:
-1 752.23 CZK
Massime perdite consecutive:
8 (-49 665.62 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-49 665.62 CZK (8)
Crescita mensile:
-52.88%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 859.46 CZK
Massimale:
54 328.97 CZK (187.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.88% (54 331.47 CZK)
Per equità:
81.47% (62 933.75 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 99
GBPNZD 98
XAUUSD 96
GBPSGD 69
GBPCAD 50
NZDCAD 45
AUDCAD 43
USDCHF 39
AUDNZD 36
EURGBP 31
CHFSGD 30
AUDUSD 27
EURCAD 24
USDSGD 23
GBPUSD 20
EURAUD 20
EURUSD 19
AUDJPY 19
SGDJPY 19
GBPAUD 18
NZDUSD 17
NZDJPY 17
CHFJPY 16
NZDCHF 16
GBPJPY 14
CADCHF 12
EURSGD 12
USDJPY 11
AUDCHF 11
EURNZD 10
USDCAD 9
CADJPY 9
GBPCHF 7
AUDSGD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 71
GBPNZD 59
XAUUSD -2.7K
GBPSGD 40
GBPCAD 27
NZDCAD 28
AUDCAD 19
USDCHF 44
AUDNZD 17
EURGBP 41
CHFSGD 51
AUDUSD 17
EURCAD 23
USDSGD 19
GBPUSD 34
EURAUD 41
EURUSD 40
AUDJPY 21
SGDJPY 24
GBPAUD 15
NZDUSD 20
NZDJPY 20
CHFJPY 45
NZDCHF 20
GBPJPY 34
CADCHF 14
EURSGD 15
USDJPY 20
AUDCHF 11
EURNZD 20
USDCAD 11
CADJPY 22
GBPCHF 25
AUDSGD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 11K
GBPNZD 12K
XAUUSD -336K
GBPSGD 7K
GBPCAD 5.1K
NZDCAD 4K
AUDCAD 3.1K
USDCHF 3.4K
AUDNZD 3K
EURGBP 3.1K
CHFSGD 6.6K
AUDUSD 1.8K
EURCAD 3.2K
USDSGD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURAUD 6.4K
EURUSD 3.9K
AUDJPY 3K
SGDJPY 3.5K
GBPAUD 2.7K
NZDUSD 2K
NZDJPY 2.8K
CHFJPY 6.6K
NZDCHF 1.6K
GBPJPY 4.6K
CADCHF 1.2K
EURSGD 2.2K
USDJPY 3K
AUDCHF 1K
EURNZD 3.3K
USDCAD 1.6K
CADJPY 3.2K
GBPCHF 1.9K
AUDSGD 612
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 208.98 CZK
Worst Trade: -12 089 CZK
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 708.69 CZK
Massima perdita consecutiva: -49 665.62 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1511
GOMarketsMU-Live
2.88 × 16
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 29
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
Exness-MT5Real12
3.71 × 68
FusionMarkets-Live
3.86 × 17316
RoboForex-ECN
4.39 × 1638
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.88 × 1104
ValutradesSeychelles-Live
4.90 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
5.13 × 166
ICMarketsSC-MT5-4
5.13 × 1345
Exness-MT5Real7
5.50 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 71
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
62 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 19:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
50USD al mese
-23%
0
0
USD
46K
CZK
10
92%
991
94%
100%
0.59
-36.82
CZK
81%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.