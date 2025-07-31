- Crescita
Trade:
991
Profit Trade:
940 (94.85%)
Loss Trade:
51 (5.15%)
Best Trade:
2 208.98 CZK
Worst Trade:
-12 089.20 CZK
Profitto lordo:
52 875.56 CZK (232 006 pips)
Perdita lorda:
-89 363.78 CZK (443 373 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (2 708.69 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
11 409.02 CZK (63)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
194
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
428 (43.19%)
Short Trade:
563 (56.81%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-36.82 CZK
Profitto medio:
56.25 CZK
Perdita media:
-1 752.23 CZK
Massime perdite consecutive:
8 (-49 665.62 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-49 665.62 CZK (8)
Crescita mensile:
-52.88%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 859.46 CZK
Massimale:
54 328.97 CZK (187.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.88% (54 331.47 CZK)
Per equità:
81.47% (62 933.75 CZK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|99
|GBPNZD
|98
|XAUUSD
|96
|GBPSGD
|69
|GBPCAD
|50
|NZDCAD
|45
|AUDCAD
|43
|USDCHF
|39
|AUDNZD
|36
|EURGBP
|31
|CHFSGD
|30
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|24
|USDSGD
|23
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|20
|EURUSD
|19
|AUDJPY
|19
|SGDJPY
|19
|GBPAUD
|18
|NZDUSD
|17
|NZDJPY
|17
|CHFJPY
|16
|NZDCHF
|16
|GBPJPY
|14
|CADCHF
|12
|EURSGD
|12
|USDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|10
|USDCAD
|9
|CADJPY
|9
|GBPCHF
|7
|AUDSGD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|71
|GBPNZD
|59
|XAUUSD
|-2.7K
|GBPSGD
|40
|GBPCAD
|27
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|19
|USDCHF
|44
|AUDNZD
|17
|EURGBP
|41
|CHFSGD
|51
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|23
|USDSGD
|19
|GBPUSD
|34
|EURAUD
|41
|EURUSD
|40
|AUDJPY
|21
|SGDJPY
|24
|GBPAUD
|15
|NZDUSD
|20
|NZDJPY
|20
|CHFJPY
|45
|NZDCHF
|20
|GBPJPY
|34
|CADCHF
|14
|EURSGD
|15
|USDJPY
|20
|AUDCHF
|11
|EURNZD
|20
|USDCAD
|11
|CADJPY
|22
|GBPCHF
|25
|AUDSGD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|11K
|GBPNZD
|12K
|XAUUSD
|-336K
|GBPSGD
|7K
|GBPCAD
|5.1K
|NZDCAD
|4K
|AUDCAD
|3.1K
|USDCHF
|3.4K
|AUDNZD
|3K
|EURGBP
|3.1K
|CHFSGD
|6.6K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCAD
|3.2K
|USDSGD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|EURAUD
|6.4K
|EURUSD
|3.9K
|AUDJPY
|3K
|SGDJPY
|3.5K
|GBPAUD
|2.7K
|NZDUSD
|2K
|NZDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|6.6K
|NZDCHF
|1.6K
|GBPJPY
|4.6K
|CADCHF
|1.2K
|EURSGD
|2.2K
|USDJPY
|3K
|AUDCHF
|1K
|EURNZD
|3.3K
|USDCAD
|1.6K
|CADJPY
|3.2K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDSGD
|612
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 208.98 CZK
Worst Trade: -12 089 CZK
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 708.69 CZK
Massima perdita consecutiva: -49 665.62 CZK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
