SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG HIGH FM CZK currency 01 G Y
Vojtech Dubina

BG HIGH FM CZK currency 01 G Y

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 237%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 561
Gewinntrades:
2 396 (93.55%)
Verlusttrades:
165 (6.44%)
Bester Trade:
3 211.98 CZK
Schlechtester Trade:
-12 089.20 CZK
Bruttoprofit:
205 056.58 CZK (744 695 pips)
Bruttoverlust:
-115 285.59 CZK (568 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
126 (2 708.69 CZK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34 318.69 CZK (75)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
144.91%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
85
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
1 298 (50.68%)
Short-Positionen:
1 263 (49.32%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
35.05 CZK
Durchschnittlicher Profit:
85.58 CZK
Durchschnittlicher Verlust:
-698.70 CZK
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-49 665.62 CZK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49 665.62 CZK (8)
Wachstum pro Monat :
13.17%
Jahresprognose:
159.76%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36 859.46 CZK
Maximaler:
54 328.97 CZK (187.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.88% (54 331.47 CZK)
Kapital:
90.15% (66 023.26 CZK)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 344
GBPNZD 273
EURJPY 168
GBPCAD 131
AUDCAD 123
GBPAUD 118
GBPSGD 112
AUDNZD 95
NZDCAD 91
USDCHF 84
NZDJPY 73
EURAUD 70
GBPUSD 64
AUDUSD 63
CHFSGD 62
AUDJPY 57
EURGBP 56
EURUSD 46
EURNZD 46
CHFJPY 45
USDJPY 45
SGDJPY 43
AUDCHF 42
NZDCHF 40
USDSGD 36
NZDUSD 36
GBPJPY 35
EURCAD 31
AUDSGD 30
CADCHF 29
CADJPY 24
EURSGD 19
USDCAD 17
GBPCHF 10
EURCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 204
EURJPY 131
GBPCAD 105
AUDCAD 64
GBPAUD 131
GBPSGD 96
AUDNZD -241
NZDCAD 61
USDCHF 89
NZDJPY 69
EURAUD 137
GBPUSD 93
AUDUSD 51
CHFSGD 84
AUDJPY 4
EURGBP 76
EURUSD 85
EURNZD 83
CHFJPY 103
USDJPY -29
SGDJPY 46
AUDCHF 54
NZDCHF 53
USDSGD 10
NZDUSD 45
GBPJPY 84
EURCAD 32
AUDSGD 25
CADCHF 28
CADJPY 40
EURSGD 25
USDCAD 19
GBPCHF 32
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -96K
GBPNZD 41K
EURJPY 21K
GBPCAD 16K
AUDCAD 10K
GBPAUD 22K
GBPSGD 14K
AUDNZD -37K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 7.6K
NZDJPY 11K
EURAUD 21K
GBPUSD 9.5K
AUDUSD 5.6K
CHFSGD 12K
AUDJPY 3.3K
EURGBP 5.5K
EURUSD 8.5K
EURNZD 15K
CHFJPY 16K
USDJPY -692
SGDJPY 7.2K
AUDCHF 4.6K
NZDCHF 4.5K
USDSGD 3.7K
NZDUSD 4.6K
GBPJPY 12K
EURCAD 4.4K
AUDSGD 4.2K
CADCHF 2.7K
CADJPY 6.4K
EURSGD 3.5K
USDCAD 2.7K
GBPCHF 2.4K
EURCHF 184
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 211.98 CZK
Schlechtester Trade: -12 089 CZK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 75
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 708.69 CZK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49 665.62 CZK

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.78 × 20082
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.06 × 2738
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.91 × 11
noch 78 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen