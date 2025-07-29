- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
15 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (66.67%)
En iyi işlem:
60.05 USD
En kötü işlem:
-20.82 USD
Brüt kâr:
294.49 USD (29 443 pips)
Brüt zarar:
-223.82 USD (21 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (122.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.67 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
22.32%
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
25 (55.56%)
Satış işlemleri:
20 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
19.63 USD
Ortalama zarar:
-7.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-62.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.24 USD (5)
Aylık büyüme:
9.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.90 USD
Maksimum:
84.96 USD (8.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (84.85 USD)
Varlığa göre:
1.40% (14.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|71
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.05 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +122.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
İnceleme yok
