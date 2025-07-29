- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
15 (33.33%)
Loss Trade:
30 (66.67%)
Best Trade:
60.05 USD
Worst Trade:
-20.82 USD
Profitto lordo:
294.49 USD (29 443 pips)
Perdita lorda:
-223.82 USD (21 865 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (122.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
22.32%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
25 (55.56%)
Short Trade:
20 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
19.63 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.24 USD (5)
Crescita mensile:
9.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.90 USD
Massimale:
84.96 USD (8.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (84.85 USD)
Per equità:
1.40% (14.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|71
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.05 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +122.67 USD
Massima perdita consecutiva: -62.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
0%
45
33%
22%
1.31
1.57
USD
USD
8%
1:500