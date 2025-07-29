- Incremento
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
30 (36.58%)
Transacciones Irrentables:
52 (63.41%)
Mejor transacción:
60.05 USD
Peor transacción:
-25.49 USD
Beneficio Bruto:
791.94 USD (79 179 pips)
Pérdidas Brutas:
-559.43 USD (55 019 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (122.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
122.67 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
19.16%
Carga máxima del depósito:
0.35%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
50 (60.98%)
Transacciones Cortas:
32 (39.02%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.84 USD
Beneficio medio:
26.40 USD
Pérdidas medias:
-10.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-84.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.24 USD (5)
Crecimiento al mes:
10.35%
Pronóstico anual:
125.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.90 USD
Máxima:
123.86 USD (9.97%)
Reducción relativa:
De balance:
10.03% (123.64 USD)
De fondos:
1.90% (22.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDv
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDv
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
No hay comentarios
