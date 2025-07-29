- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
30 (37.50%)
Убыточных трейдов:
50 (62.50%)
Лучший трейд:
60.05 USD
Худший трейд:
-25.49 USD
Общая прибыль:
791.94 USD (79 179 pips)
Общий убыток:
-524.13 USD (51 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (122.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.67 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
20.27%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
48 (60.00%)
Коротких трейдов:
32 (40.00%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
26.40 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-84.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.24 USD (5)
Прирост в месяц:
11.00%
Годовой прогноз:
133.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.90 USD
Максимальная:
123.86 USD (9.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.03% (123.64 USD)
По эквити:
1.90% (22.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.05 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +122.67 USD
Макс. убыток в серии: -84.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
22
0%
80
37%
20%
1.51
3.35
USD
USD
10%
1:500