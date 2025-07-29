СигналыРазделы
Abraham Hillary

BANG EMAS

Abraham Hillary
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 27%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
30 (37.50%)
Убыточных трейдов:
50 (62.50%)
Лучший трейд:
60.05 USD
Худший трейд:
-25.49 USD
Общая прибыль:
791.94 USD (79 179 pips)
Общий убыток:
-524.13 USD (51 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (122.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.67 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
20.27%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
48 (60.00%)
Коротких трейдов:
32 (40.00%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
26.40 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-84.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.24 USD (5)
Прирост в месяц:
11.00%
Годовой прогноз:
133.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.90 USD
Максимальная:
123.86 USD (9.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.03% (123.64 USD)
По эквити:
1.90% (22.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDv 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDv 268
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDv 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.05 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +122.67 USD
Макс. убыток в серии: -84.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


  • Average of 30 positions per month
  • Maximum loss: 250 pips per trade
  • Risk-to-reward ratio: 1:2
  • No manual intervention on positions
  • Positions may be held overnight

This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.

Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.

Compounding Lot Size Guidance:

  • $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
  • $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
  • $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
  • $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
  • $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
  • $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
  • $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
  • $80,000 – $159,999 : 0.35 lot


Нет отзывов
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 03:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
