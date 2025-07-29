- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDv
|71
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDv
|7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
USD
USD
USD