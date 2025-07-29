- 成長
トレード:
82
利益トレード:
30 (36.58%)
損失トレード:
52 (63.41%)
ベストトレード:
60.05 USD
最悪のトレード:
-25.49 USD
総利益:
791.94 USD (79 179 pips)
総損失:
-559.43 USD (55 019 pips)
最大連続の勝ち:
4 (122.67 USD)
最大連続利益:
122.67 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
19.16%
最大入金額:
0.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
50 (60.98%)
短いトレード:
32 (39.02%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.84 USD
平均利益:
26.40 USD
平均損失:
-10.76 USD
最大連続の負け:
5 (-84.24 USD)
最大連続損失:
-84.24 USD (5)
月間成長:
10.35%
年間予想:
125.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.90 USD
最大の:
123.86 USD (9.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.03% (123.64 USD)
エクイティによる:
1.90% (22.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.05 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +122.67 USD
最大連続損失: -84.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
レビューなし
