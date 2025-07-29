SinaisSeções
Abraham Hillary

BANG EMAS

Abraham Hillary
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
30 (36.58%)
Negociações com perda:
52 (63.41%)
Melhor negociação:
60.05 USD
Pior negociação:
-25.49 USD
Lucro bruto:
791.94 USD (79 179 pips)
Perda bruta:
-559.43 USD (55 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (122.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.67 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
19.16%
Depósito máximo carregado:
0.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
50 (60.98%)
Negociações curtas:
32 (39.02%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
26.40 USD
Perda média:
-10.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-84.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.24 USD (5)
Crescimento mensal:
10.35%
Previsão anual:
125.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.90 USD
Máximo:
123.86 USD (9.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.03% (123.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (22.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDv 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDv 233
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDv 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


  • Average of 30 positions per month
  • Maximum loss: 250 pips per trade
  • Risk-to-reward ratio: 1:2
  • No manual intervention on positions
  • Positions may be held overnight

This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.

Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.

Compounding Lot Size Guidance:

  • $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
  • $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
  • $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
  • $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
  • $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
  • $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
  • $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
  • $80,000 – $159,999 : 0.35 lot


2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 03:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
