Negociações:
82
Negociações com lucro:
30 (36.58%)
Negociações com perda:
52 (63.41%)
Melhor negociação:
60.05 USD
Pior negociação:
-25.49 USD
Lucro bruto:
791.94 USD (79 179 pips)
Perda bruta:
-559.43 USD (55 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (122.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.67 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
19.16%
Depósito máximo carregado:
0.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
50 (60.98%)
Negociações curtas:
32 (39.02%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
26.40 USD
Perda média:
-10.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-84.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.24 USD (5)
Crescimento mensal:
10.35%
Previsão anual:
125.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.90 USD
Máximo:
123.86 USD (9.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.03% (123.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (22.23 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSDv
82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSDv
233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSDv
24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.05 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +122.67 USD
Máxima perda consecutiva: -84.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
- Average of 30 positions per month
- Maximum loss: 250 pips per trade
- Risk-to-reward ratio: 1:2
- No manual intervention on positions
- Positions may be held overnight
This method has been proven over 14 years, with a maximum consecutive loss of 9 trades and a total drawdown of -780 pips (-7.8%). Please exercise discretion and use lot sizes that are appropriate for your account balance.
Disclaimer: Trading is a high-risk business and can result in the loss of all your capital. Do not invest money you cannot afford to lose.
Compounding Lot Size Guidance:
- $1,000 – $1,999 : 0.01 lot
- $2,000 – $2,999 : 0.02 lot
- $3,000 – $4,999 : 0.03 lot
- $5,000 – $9,999 : 0.05 lot
- $10,000 – $19,999 : 0.08 lot
- $20,000 – $39,999 : 0.13 lot
- $40,000 – $79,999 : 0.21 lot
- $80,000 – $159,999 : 0.35 lot
