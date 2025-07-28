SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 194%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
331 (78.99%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (21.00%)
En iyi işlem:
62.70 EUR
En kötü işlem:
-105.08 EUR
Brüt kâr:
1 267.49 EUR (3 568 859 pips)
Brüt zarar:
-911.54 EUR (86 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (77.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
181.94 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
89.11%
Maks. mevduat yükü:
17.65%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
200 (47.73%)
Satış işlemleri:
219 (52.27%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.85 EUR
Ortalama kâr:
3.83 EUR
Ortalama zarar:
-10.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-10.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-109.88 EUR (2)
Aylık büyüme:
132.42%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.77 EUR
Maksimum:
327.16 EUR (45.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.36% (184.79 EUR)
Varlığa göre:
61.03% (439.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 211
XAUUSD+ 113
AUDUSD+ 45
XAUEUR+ 6
ETHUSD 5
EURAUD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 172
XAUUSD+ 580
AUDUSD+ 90
XAUEUR+ 35
ETHUSD 13
EURAUD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 16K
XAUUSD+ 60K
AUDUSD+ 5.7K
XAUEUR+ 3.1K
ETHUSD 33K
EURAUD+ 517
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.70 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
Trading using Ofir Blue hedging features
İnceleme yok
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.