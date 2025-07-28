- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 225
Прибыльных трейдов:
888 (72.48%)
Убыточных трейдов:
337 (27.51%)
Лучший трейд:
134.95 EUR
Худший трейд:
-175.35 EUR
Общая прибыль:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Общий убыток:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (235.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
353.43 EUR (36)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
93.13%
Макс. загрузка депозита:
18.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
641 (52.33%)
Коротких трейдов:
584 (47.67%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.22 EUR
Средняя прибыль:
4.40 EUR
Средний убыток:
-10.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-235.36 EUR)
Макс. убыток в серии:
-593.09 EUR (8)
Прирост в месяц:
36.80%
Годовой прогноз:
446.55%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.77 EUR
Максимальная:
700.38 EUR (75.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.74% (649.43 EUR)
По эквити:
70.23% (563.53 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +134.95 EUR
Худший трейд: -175 EUR
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +235.19 EUR
Макс. убыток в серии: -235.36 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
Нет отзывов