Сигналы / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 225
Прибыльных трейдов:
888 (72.48%)
Убыточных трейдов:
337 (27.51%)
Лучший трейд:
134.95 EUR
Худший трейд:
-175.35 EUR
Общая прибыль:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Общий убыток:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (235.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
353.43 EUR (36)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
93.13%
Макс. загрузка депозита:
18.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
641 (52.33%)
Коротких трейдов:
584 (47.67%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.22 EUR
Средняя прибыль:
4.40 EUR
Средний убыток:
-10.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-235.36 EUR)
Макс. убыток в серии:
-593.09 EUR (8)
Прирост в месяц:
36.80%
Годовой прогноз:
446.55%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.77 EUR
Максимальная:
700.38 EUR (75.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.74% (649.43 EUR)
По эквити:
70.23% (563.53 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +134.95 EUR
Худший трейд: -175 EUR
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +235.19 EUR
Макс. убыток в серии: -235.36 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
Нет отзывов
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
