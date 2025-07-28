SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 199%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
431
Bénéfice trades:
343 (79.58%)
Perte trades:
88 (20.42%)
Meilleure transaction:
62.70 EUR
Pire transaction:
-105.08 EUR
Bénéfice brut:
1 276.32 EUR (3 637 584 pips)
Perte brute:
-911.96 EUR (86 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (77.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
181.94 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.12%
Charge de dépôt maximale:
17.65%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
209 (48.49%)
Courts trades:
222 (51.51%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.85 EUR
Bénéfice moyen:
3.72 EUR
Perte moyenne:
-10.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-10.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-109.88 EUR (2)
Croissance mensuelle:
110.84%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.77 EUR
Maximal:
327.16 EUR (45.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.36% (184.79 EUR)
Par fonds propres:
61.03% (439.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 211
XAUUSD+ 113
AUDUSD+ 45
ETHUSD 12
XAUEUR+ 6
BTCUSD 5
EURAUD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 172
XAUUSD+ 580
AUDUSD+ 90
ETHUSD 18
XAUEUR+ 35
BTCUSD 5
EURAUD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 16K
XAUUSD+ 60K
AUDUSD+ 5.7K
ETHUSD 48K
XAUEUR+ 3.1K
BTCUSD 54K
EURAUD+ 517
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.70 EUR
Pire transaction: -105 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +77.59 EUR
Perte consécutive maximale: -10.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading using Ofir Blue hedging features
Aucun avis
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ofir Blue Hedging
100 USD par mois
199%
0
0
USD
535
EUR
11
11%
431
79%
90%
1.39
0.85
EUR
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.