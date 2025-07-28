- 자본
트레이드:
1 314
이익 거래:
959 (72.98%)
손실 거래:
355 (27.02%)
최고의 거래:
134.95 EUR
최악의 거래:
-457.48 EUR
총 수익:
4 097.87 EUR (50 676 349 pips)
총 손실:
-4 498.83 EUR (29 172 371 pips)
연속 최대 이익:
65 (235.19 EUR)
연속 최대 이익:
353.43 EUR (36)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
94.13%
최대 입금량:
18.36%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.32
롱(주식매수):
707 (53.81%)
숏(주식차입매도):
607 (46.19%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.31 EUR
평균 이익:
4.27 EUR
평균 손실:
-12.67 EUR
연속 최대 손실:
20 (-235.36 EUR)
연속 최대 손실:
-777.23 EUR (5)
월별 성장률:
-76.56%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
424.91 EUR
최대한의:
1 246.93 EUR (135.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.93% (1 247.39 EUR)
자본금별:
84.68% (782.19 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|473
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-495
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|270K
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
최고의 거래: +134.95 EUR
최악의 거래: -457 EUR
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +235.19 EUR
연속 최대 손실: -235.36 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading using Ofir Blue hedging features
