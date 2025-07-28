시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 리뷰
24
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -51%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 314
이익 거래:
959 (72.98%)
손실 거래:
355 (27.02%)
최고의 거래:
134.95 EUR
최악의 거래:
-457.48 EUR
총 수익:
4 097.87 EUR (50 676 349 pips)
총 손실:
-4 498.83 EUR (29 172 371 pips)
연속 최대 이익:
65 (235.19 EUR)
연속 최대 이익:
353.43 EUR (36)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
94.13%
최대 입금량:
18.36%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.32
롱(주식매수):
707 (53.81%)
숏(주식차입매도):
607 (46.19%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.31 EUR
평균 이익:
4.27 EUR
평균 손실:
-12.67 EUR
연속 최대 손실:
20 (-235.36 EUR)
연속 최대 손실:
-777.23 EUR (5)
월별 성장률:
-76.56%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
424.91 EUR
최대한의:
1 246.93 EUR (135.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.93% (1 247.39 EUR)
자본금별:
84.68% (782.19 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 473
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -495
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 270K
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +134.95 EUR
최악의 거래: -457 EUR
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +235.19 EUR
연속 최대 손실: -235.36 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 2
VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
5783.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
