Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 225
Negociações com lucro:
888 (72.48%)
Negociações com perda:
337 (27.51%)
Melhor negociação:
134.95 EUR
Pior negociação:
-175.35 EUR
Lucro bruto:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Perda bruta:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (235.19 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
353.43 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.13%
Depósito máximo carregado:
18.36%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
641 (52.33%)
Negociações curtas:
584 (47.67%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.22 EUR
Lucro médio:
4.40 EUR
Perda média:
-10.80 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-235.36 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-593.09 EUR (8)
Crescimento mensal:
36.80%
Previsão anual:
446.55%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.77 EUR
Máximo:
700.38 EUR (75.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.74% (649.43 EUR)
Pelo Capital Líquido:
70.23% (563.53 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +134.95 EUR
Pior negociação: -175 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +235.19 EUR
Máxima perda consecutiva: -235.36 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
