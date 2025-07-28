- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 225
Negociações com lucro:
888 (72.48%)
Negociações com perda:
337 (27.51%)
Melhor negociação:
134.95 EUR
Pior negociação:
-175.35 EUR
Lucro bruto:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Perda bruta:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (235.19 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
353.43 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.13%
Depósito máximo carregado:
18.36%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
641 (52.33%)
Negociações curtas:
584 (47.67%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.22 EUR
Lucro médio:
4.40 EUR
Perda média:
-10.80 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-235.36 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-593.09 EUR (8)
Crescimento mensal:
36.80%
Previsão anual:
446.55%
Algotrading:
28%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.77 EUR
Máximo:
700.38 EUR (75.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.74% (649.43 EUR)
Pelo Capital Líquido:
70.23% (563.53 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +134.95 EUR
Pior negociação: -175 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +235.19 EUR
Máxima perda consecutiva: -235.36 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
Sem comentários