Trade:
419
Profit Trade:
331 (78.99%)
Loss Trade:
88 (21.00%)
Best Trade:
62.70 EUR
Worst Trade:
-105.08 EUR
Profitto lordo:
1 267.49 EUR (3 568 859 pips)
Perdita lorda:
-911.54 EUR (86 664 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (77.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
181.94 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
89.11%
Massimo carico di deposito:
17.65%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
200 (47.73%)
Short Trade:
219 (52.27%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
3.83 EUR
Perdita media:
-10.36 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-10.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-109.88 EUR (2)
Crescita mensile:
132.42%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.77 EUR
Massimale:
327.16 EUR (45.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.36% (184.79 EUR)
Per equità:
61.03% (439.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|211
|XAUUSD+
|113
|AUDUSD+
|45
|XAUEUR+
|6
|ETHUSD
|5
|EURAUD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|172
|XAUUSD+
|580
|AUDUSD+
|90
|XAUEUR+
|35
|ETHUSD
|13
|EURAUD+
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|16K
|XAUUSD+
|60K
|AUDUSD+
|5.7K
|XAUEUR+
|3.1K
|ETHUSD
|33K
|EURAUD+
|517
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +62.70 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
Trading using Ofir Blue hedging features
Non ci sono recensioni
100USD al mese
194%
0
0
USD
USD
524
EUR
EUR
11
11%
419
78%
89%
1.39
0.85
EUR
EUR
61%
1:500