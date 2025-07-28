SegnaliSezioni
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 194%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
331 (78.99%)
Loss Trade:
88 (21.00%)
Best Trade:
62.70 EUR
Worst Trade:
-105.08 EUR
Profitto lordo:
1 267.49 EUR (3 568 859 pips)
Perdita lorda:
-911.54 EUR (86 664 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (77.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
181.94 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
89.11%
Massimo carico di deposito:
17.65%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
200 (47.73%)
Short Trade:
219 (52.27%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
3.83 EUR
Perdita media:
-10.36 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-10.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-109.88 EUR (2)
Crescita mensile:
132.42%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.77 EUR
Massimale:
327.16 EUR (45.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.36% (184.79 EUR)
Per equità:
61.03% (439.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 211
XAUUSD+ 113
AUDUSD+ 45
XAUEUR+ 6
ETHUSD 5
EURAUD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 172
XAUUSD+ 580
AUDUSD+ 90
XAUEUR+ 35
ETHUSD 13
EURAUD+ 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 16K
XAUUSD+ 60K
AUDUSD+ 5.7K
XAUEUR+ 3.1K
ETHUSD 33K
EURAUD+ 517
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.70 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
Trading using Ofir Blue hedging features
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
